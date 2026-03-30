Gewalttat in der argentinischen Stadt San Cristobal in der Provinz Santa Fe: Ein Schüler ging am Montag bewaffnet zur Schule und tötete einen Klassenkameraden (†13). Das berichtet die argentinische Nachrichtenagentur Noticias Argentinas.
Ersten Erkenntnissen zufolge zog der jugendliche Schütze eine Waffe aus dem Rucksack und begann zu schiessen. Bei dem Angriff wurden mehrere Schüler durch Schrotkugeln verletzt. Der 13-Jährige erlag kurz darauf seinen Verletzungen.
Schüsse auf Video zu hören
Zum Zeitpunkt der Tat versammelte sich die Schulgemeinschaft gerade zum Hissen der argentinischen Flagge. Der Gemeindesekretär von San Cristóbal, Ramiro Muñoz berichtete laut «La Nacion», bei dem Angreifer handle es sich um einen «guten Schüler mit gutem
In einem Video, das von einem Zeugen in der Schule aufgenommen wurde, sind die Schüsse deutlich zu hören. Unmittelbar danach ertönt von allen Seiten verzweifelte Schreie, und der Filmende rennt zusammen mit Kindern und Erwachsenen in Deckung Benehmen.