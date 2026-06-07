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«Schrecklicher Unfall»
Polizei-Helikopter stürzt in Frankreich ab – mehrere Tote

In der Nähe von Orléans, einer Grossstadt in Frankreich, ist ein Helikopter der Nationalgendarmerie abgestürzt. Es sollen mehrere Todesopfer zu beklagen sein.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 30 Minuten
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In Frankreich ist ein Helikopter der Nationalgendarmerie abgestürzt. (Archivbild)
Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Sully-sur-Loire stürzte ein Gendarmerie-Helikopter bei einer Überwachungsmission ab
  • Jordan Bardella spricht von «mehreren Toten» und drückt nationale Trauer aus
  • Präfekt am Unfallort; Frankreich ehrt Gendarmerie für ihren Einsatz
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Angela RosserJournalistin News

Am Sonntagnachmittag stürzte in Sully-sur-Loire, nicht weit von der französischen Grossstadt Orléans entfernt, ein Helikopter der Nationalgendarmerie ab. Mehrere Medien berichten, dass es sich bei dem Flug um eine Überwachungsmission gehandelt haben soll. Ob es Todesopfer gegeben hat, wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Jordan Bardella, Chef des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) und Favorit für die 2027 anstehenden Präsidentschaftswahlen, schreibt aber auf X: «Ganz Frankreich trauert heute Abend gemeinsam, während wir mehrere Tote innerhalb der nationalen Gendarmerie betrauern.»

Der Katastrophenschutz des Loiret teilte «Le Parisien» mit, dass sich der Präfekt der Region am Unfallort befinde.

Auf X schrieb der Präfekt: «Meine Gedanken sind nach dem schrecklichen Helikopterunglück im Loiret bei der nationalen Gendarmerie. Jeden Tag riskieren in Frankreich Tausende von Frauen und Männern in Uniform ihr Leben, um uns zu schützen. Die Nation schuldet ihnen Anerkennung und Respekt.»

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