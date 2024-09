Beim Golfplatz des Ex-Präsidenten sollen am Sonntag Schüsse gefallen sein. Wahlkampfteam sagt, Trump sei nach «Schüssen in seiner Nähe» in Sicherheit.

Trump nach Schüssen in seiner Nähe in Sicherheit

Angela Rosser Journalistin News

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist laut Angaben seines Wahlkampfteams nach Schüssen «in seiner Nähe» in Sicherheit gebracht worden. «Keine weiteren Details zu diesem Zeitpunkt», teilte sein Sprecher Steven Cheung mit.

Es war zunächst völlig unklar, was genau sich ereignet hatte, und ob Trump selbst in Gefahr war. Er hielt sich laut Berichten am Wochenende in seinem Golfklub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida auf. Wie die «New York Post» schreibt, eröffneten Agenten des Secret Service das Feuer auf einen Mann, der mit einer mutmasslichen Waffe auf dem Golfplatz des ehemaligen Präsidenten gesichtet wurde. Der Mann wurde später von der örtlichen Polizei festgenommen, heisst es weiter.

Auf X heisst es bereits, dass in den Gebüschen bei dem Golfplatz eine AK-47 gefunden wurde.

Am 13. Juli hatte ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahe gelegenen Dach aus auf Trump geschossen. Trump wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt, der Täter kurz darauf von Sicherheitskräften erschossen. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt.