Ein Schweizer Tourist (†49) ist am Freitag auf einem Platz in Bari gestorben. Der Mann fühlte sich unwohl. Die Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr retten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Tourist (†49) stirbt vor den Castellana-Höhlen in Bari, Apulien

Mann fühlte sich vor Ort unwohl, Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen

Todesopfer soll bereits Tage zuvor gesundheitliche Beschwerden gehabt haben

Marian Nadler Redaktor News

Ein Schweizer Tourist (†49) ist am Freitagmittag gegen 13 Uhr auf der Piazza Franco Anelli vor den Castellana-Höhlen in der Stadt Bari ums Leben gekommen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa befand sich der Mann mit seiner Familie in der italienischen Region Apulien in den Ferien. Die Gruppe hatte für den Morgen eine Führung durch die Höhlen gebucht.

Noch vor Betreten der Sehenswürdigkeit fühlte sich das spätere Todesopfer auf dem Vorplatz unwohl. Ein Krankenwagen rückte aus.

Als die Rettungskräfte eintrafen, konnte dem Mann jedoch nicht mehr geholfen werden. Laut Ansa soll er sich bereits in den Tagen vor seinem Tod schlecht gefühlt haben, aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen haben.