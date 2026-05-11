Youtuber verliess «MV Hondius» – und feierte auf Hochzeit

«Mir geht es gut», meldet der Youtuber Ruhi Cenet (35) am Samstag auf Instagram, wo ihm rund 1,3 Millionen Menschen folgen. Der Influencer ging am 1. April in Argentinien an Bord des Hantavirus-Schiffs «MV Hondius». Am 24. April ging er in St. Helena wieder von Bord. Anschliessend wohnte er in Istanbul einer grossen Hochzeit bei.

Heute macht die «MV Hondius» weltweit als Seuchenschiff Schlagzeilen. Mehrere Menschen infizierten sich an Bord des Kreuzfahrtschiffs, es gibt drei Tote.

Laut dem US-Portal TMZ wird Cenet mit Hassnachrichten überschwemmt. Cenet verteidigt sich in einem Social-Media-Post: Er sei nur an die Hochzeit gegangen, weil die WHO zu dem Zeitpunkt noch keine Warnung herausgegeben habe. «Seit dem Moment, als die Information geteilt wurde, befinde ich mich für alle Fälle in Quarantäne. Ich zeige immer noch keinerlei Symptome», erklärt der Türke. Seine Follower nehmen ihn in den Kommentaren in Schutz. Tenor: Er wusste es nicht besser. In der Türkei haben die Behörden bislang keinen Super-Spreader-Event verzeichnet. Cenet gibt an, sich schon an Bord selbst isoliert zu haben.