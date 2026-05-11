Evakuierung der Hondius geht Montagnachmittag weiter
Insgesamt 94 Passagiere und Crewmitglieder wurden bereits ausgeflogen. Die Betroffenen aus 19 verschiedenen Ländern verliessen die Kanareninsel am Sonntag mit insgesamt acht Sondermaschinen. Das bestätigte die spanische Gesundheitsministerin Monica Garcia am Sonntagabend.
Die Evakuierung geht am Montag weiter: Am Nachmittag sollen eine weitere Maschine aus den Niederlanden sowie ein Flugzeug aus Australien auf Teneriffa landen. Geplant ist, damit nochmals 18 beziehungsweise sechs Personen auszufliegen.
Schon 46 Passagiere haben das Schiff verlassen
Bis jetzt haben 46 Personen das mit dem Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff MV Hondius verlassen, berichtet CNN unter Berufung auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Laut Diana Rojas Alvarez, Leiterin der Gesundheitsoperationen der WHO, soll die Evakuierung bis Montagabend abgeschlossen sein. Der Ausschiffungsprozess, der am Sonntag in Teneriffa begann, wird am Montag früh fortgesetzt.
Passagiere aus Spanien, Frankreich, Kanada und den Niederlanden wurden bereits evakuiert. Insgesamt befanden sich 146 Personen an Bord des Schiffes, als es Teneriffa erreichte. Nach Abschluss der Evakuierung wird die MV Hondius mit einer 30-köpfigen Besatzung und einem Ärzteteam in ihren Heimathafen in den Niederlanden zurückkehren.
Erster Evakuierungsflug auf dem Weg nach Madrid
Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtet, ist das Militärflugzeug mit den 14 spanischen Passagieren des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs «MV Hondius» bereits gestartet. Ziel ist nun Madrid, wo die Passagiere im Spital Gomez Ulla in Quarantäne sollen. Vor Betreten des Flugzeugs wurden die Passagiere desinfiziert und erhielten neue Schutzkleidung.
Erste Passagiere am Flughafen eingetroffen
Mittlerweile sind die ersten evakuierten Passagiere der «MV Hondius» am Flughafen Teneriffa Süd angekommen. Alle Personen vor Ort tragen Schutzanzüge.
Zuvor wurden sie von der spanischen Guardia Civil zum Flughafen eskortiert:
Jetzt sind die Franzosen dran
Das spanische Gesundheitsministerium gibt am Sonntagmittag plötzlich eine Änderung der Evakuierungsreihenfolge bekannt. Nach den spanischen Staatsangehörigen werden derzeit die fünf französischen Passagiere von der «MV Hondius» evakuiert. Anschliessend sollen laut «El Pais» die Kanadier folgen. Die Änderung ist auf eine kurzfristige Änderung bei der Ankunftszeit der Rückführungsflüge zurückzuführen, schreibt die spanische Zeitung.
Youtuber verliess «MV Hondius» – und feierte auf Hochzeit
«Mir geht es gut», meldet der Youtuber Ruhi Cenet (35) am Samstag auf Instagram, wo ihm rund 1,3 Millionen Menschen folgen. Der Influencer ging am 1. April in Argentinien an Bord des Hantavirus-Schiffs «MV Hondius». Am 24. April ging er in St. Helena wieder von Bord. Anschliessend wohnte er in Istanbul einer grossen Hochzeit bei.
Heute macht die «MV Hondius» weltweit als Seuchenschiff Schlagzeilen. Mehrere Menschen infizierten sich an Bord des Kreuzfahrtschiffs, es gibt drei Tote.
Laut dem US-Portal TMZ wird Cenet mit Hassnachrichten überschwemmt. Cenet verteidigt sich in einem Social-Media-Post: Er sei nur an die Hochzeit gegangen, weil die WHO zu dem Zeitpunkt noch keine Warnung herausgegeben habe. «Seit dem Moment, als die Information geteilt wurde, befinde ich mich für alle Fälle in Quarantäne. Ich zeige immer noch keinerlei Symptome», erklärt der Türke. Seine Follower nehmen ihn in den Kommentaren in Schutz. Tenor: Er wusste es nicht besser. In der Türkei haben die Behörden bislang keinen Super-Spreader-Event verzeichnet. Cenet gibt an, sich schon an Bord selbst isoliert zu haben.
Gesundheitsministerin spricht von «Erfolg»
Die spanische Gesundheitsministerin Monica Garcia bewertet die Evakuierungsaktion bisher als «Erfolg», berichtet «El Mundo». Sie erklärte, dass die ersten Personen, die von Bord gehen, 14 spanische Staatsangehörige und ein Arzt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seien.
Die Spanier werden demnächst per Flugzeug nach Madrid ins Spital Gomez Ulla gebracht. Ein zweites von den Niederlanden gechartertes Flugzeug soll später Passagiere aus Deutschland, Belgien, Griechenland und anderen Ländern nach Hause befördern.
Spanier gehören zu den Ersten
Sechs spanische Staatsangehörige sitzen bereits in dem ersten Bus, der sie zum Flughafen Teneriffa Süd bringen wird, berichtet die spanische Tageszeitung «El Mundo». Sie tragen blaue Overalls und Masken. Acht weitere sollen gleich in einen zweiten Bus einsteigen.
Erinnerungsfoto auf dem Rettungsboot
Wenn man aus den Katastrophen-Ferien das Beste macht: Ein Bild der Nachrichtenagentur AP zeigt, wie mehrere Kreuzfahrtgäste in einem Boot von der «MV Hondius» weggebracht werden. Dabei macht eine Person mit ihrem Handy von einer anderen Person ein Foto. Eine Art Erinnerungsfoto, bevor es in Quarantäne geht.
Leserreporter beobachtet Evakuierung
Blick-Leser sind überall dort, wo etwas passiert. Der Beweis: Vor Ort beobachtet auch ein Leserreporter aus sicherer Entfernung das Geschehen. Er wohnt auf den Kanaren und betreibt die Facebook-Seite «Kanaren Express».