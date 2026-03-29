Ein 36-jähriger Mann wurde in Derby verhaftet, nachdem er am Samstagabend mit einem Auto sieben Fussgänger angefahren hatte. Die Verletzten sind ausser Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs und schwerer Körperverletzung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 36-jähriger Mann nach Autoangriff auf sieben Personen in Derby festgenommen

Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes, schliesst Terrorhintergrund aber aus

Sieben Verletzte, keine Todesopfer, Vorfall ereignete sich am 28. März 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist gegen 21.30 Uhr, als ein schwarzer Suzuki durch die britische Stadt Derby fährt. Plötzlich kommt der Wagen von der Strasse ab und steuert direkt in eine Gruppe von Fussgängern. Sieben Personen werden schwer verletzt, befinden sich aber ausser Lebensgefahr.

Der Verdächtige, ein aus Indien stammender Mann (36), der seit mehreren Jahren in Grossbritannien lebt, wurde wenige Minuten nach dem Vorfall in der Stadt festgenommen. Das berichtet die BBC. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Mordversuch ermittelt.

«Die Leute lagen auf dem Boden»

Die Ermittlungen werden von der lokalen Polizeibehörde geleitet, doch auch Beamte der Terrorismusbekämpfung unterstützen den Fall. Die Behörden betonen jedoch, dass das Ereignis derzeit nicht als terroristischer Akt eingestuft wird.

Mark Lucas, ein 47-jähriger Anwohner, schilderte gegenüber der BBC seine Eindrücke vom Tatort: «Die Leute lagen auf dem Boden, und es waren viele Polizisten und Krankenwagen da.» Innerhalb des abgesperrten Bereichs lagen etwa Schuhe und Kleidungsstücke, während forensische Ermittler in Schutzanzügen Spuren sicherten. Im Gedenken an die Opfer wurden Blumen an der Unfallstelle niedergelegt.