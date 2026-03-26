Ein Brand zerstörte am Mittwoch ein Gasthaus im Annapurna-Basislager im Himalaya-Gebiet. Neun Zimmer brannten nieder, Touristen wurden evakuiert. Ursache war wahrscheinlich eine defekte Gasflasche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer zerstörte am Dienstag das Peaceful Lodge am Annapurna-Basislager

Ursache: undichte Gasflasche, keine Verletzten, Touristen rechtzeitig evakuiert

Neun Zimmer, Vorräte und Materialien verbrannt, Wiederaufbau in zwei Monaten geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Feuer hat am Mittwochnachmittag das Lokal Peaceful Lodge and Restaurant im Annapurna-Basislager im Himalaya (4130 Meter über Meer) zerstört.

Das Feuer, das gemäss Berichten aus sozialen Medien und lokalen Quellen gegen 16.30 Uhr ausbrach, wurde vermutlich durch eine undichte Gasflasche ausgelöst.

Neun Zimmer, Lebensmittelvorräte und andere Materialien fielen den Flammen zum Opfer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

«Sehr beunruhigend»

Trotz voller Belegung des Gasthauses konnten alle Touristen, hauptsächlich ausländische Gäste, rechtzeitig evakuiert werden. Einige von ihnen verloren jedoch persönliche Gegenstände im Feuer.

Lokale Bewohner und andere Wanderer halfen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. «Der Vorfall war sehr beunruhigend», sagte der Anwohner Dilip Gurung zum Portal «The Tourism Times», «aber wir sind erleichtert, dass keine Menschen zu Schaden kamen.»

Wetter stabil, Temperaturen angenehm

Das Gasthaus soll neu aufgebaut werden. Ziel ist es, das Hotel und Restaurant innerhalb von zwei Monaten wiederaufzubauen und den Betrieb für die Wanderer im Annapurna-Gebiet fortzusetzen.

Die besten Zeiten für das Annapurna-Trekking sind der Herbst (Oktober bis November) und der Frühling (März bis Mai), da dann das Wetter stabil, die Sicht klar und die Temperaturen angenehm sind. Somit herrscht aktuell Hochsaison.