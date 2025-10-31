DE
FR
Abonnieren

Schleppende Übergabe
Israel identifiziert zwei weitere Gaza-Geiseln

Die langsame Rückgabe getöteter Geiseln durch die Hamas geht weiter. Nach der Identifizierung von Amiram Cooper und Sahar Baruch befinden sich vermutlich noch elf Opfer des Angriffs vom 7. Oktober 2023 im Gazastreifen.
Publiziert: 04:13 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Mitarbeitende des Roten Kreuzes nehmen die Leichen jeweils im Gazastreifen in Empfang und übergeben sie ans israelische Militär.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Zwei weitere getötete Gaza-Geiseln identifiziert: Amiram Cooper und Sahar Baruch
  • Hamas übergab sterbliche Überreste an das Rote Kreuz
  • Noch elf tote Geiseln befinden sich im Gazastreifen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei von der islamistischen Hamas übergebene Leichen sind als getötete Gaza-Geiseln identifiziert worden. Bei den Toten handle es sich um Amiram Cooper (85) und Sahar Baruch (25), teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu (76) mit.

Die Hamas hatte die sterblichen Überreste am Donnerstag an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, die sie zur israelischen Armee brachten. Auf einem Foto, das das Büro des Regierungschefs verbreitete, waren zwei in israelische Flaggen gehüllte Särge zu sehen, vor denen Soldaten salutierten.

Verschleppt und getötet

Der 85-jährige Cooper sei am 7. Oktober 2023 aus dem Kibbuz Nir Oz verschleppt und später im Gazastreifen umgebracht worden, schrieb die Zeitung «Times of Israel».

Mehr zur Waffenruhe im Gazastreifen
Hamas übergibt Überreste falscher Leiche
Wut in Israel
Hamas übergibt Überreste falscher Leiche
Trump fordert Rückgabe letzter israelischer Geiseln – Hamas will in Gaza mitregieren
Nach Waffenstillstand
Trump fordert Geisel-Rückgabe – Hamas will mitregieren
Hamas-Terroristen residieren in Luxushotel – neben Touristen
Nach Freilassung
Hamas-Terroristen residieren in Luxushotel – neben Touristen
Israelische Luftangriffe im Gazastreifen
Über 90 Tote
Israelische Luftangriffe im Gazastreifen

Baruch hätten die palästinensischen Angreifer an jenem Tag aus dem Kibbuz Beeri verschleppt. Der damals 25-Jährige sei bei einem gescheiterten Befreiungsversuch israelischer Truppen im Dezember 2023 getötet worden.

Noch elf tote Geiseln im Gazastreifen

Damit befinden sich noch die sterblichen Überreste von elf Geiseln im Gazastreifen. Anders als im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump (79) vereinbart, übergibt die Terrororganisation die Leichen nur schleppend.

Sie begründet das damit, dass es für sie schwierig sei, die Toten zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Israel bezeichnet dies als Lügen der Hamas.

Die Islamistenorganisation hat bereits am 13. Oktober alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen