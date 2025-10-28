Im Gazastreifen ist es israelischen Medien zufolge zu einem Angriff auf israelische Soldaten gekommen.

Palästinenser gehen an Häusern vorbei, die bei israelischen Luft- und Bodenoperationen zerstört wurden. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Hamas-Kämpfer haben im Gebiet Rafah im Gazastreifen mit Panzerabwehrwaffen und Scharfschützengewehren das Feuer auf israelische Streitkräfte eröffnet, wie israelische Medien berichten. Die israelischen Soldaten erwiderten demnach das Feuer und sollen Durchsuchungen durchführen.

Die Waffenruhe zwischen der islamistischen Hamas und Israel droht wegen wiederholten Angriffen beider Seiten zu kippen. Nach der Übergabe sterblicher Überreste einer bereits beigesetzten Geisel kündigte die Hamas am Dienstag die Übergabe einer weiteren Leiche an. Diese solle um 20 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) übergeben werden, heisst es in einer Mitteilung des militärischen Arms der Hamas, der Kassam-Brigaden, auf Telegram. Die Leiche sei in einem Tunnel gefunden worden.

Streit um sterbliche Überreste

Die Übergabe der sterblichen Überreste von Geiseln erfolgt bisher über Repräsentanten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). So wurden auch am Montagabend sterbliche Überreste an Israel übergeben. Forensische Untersuchungen in Israel brachten in der Folge ans Licht, dass diese zu einem Israeli gehörten, dessen Leiche die Armee bereits im Herbst 2023 nach Israel gebracht hatte.

Im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump (79) musste die Hamas bereits vor mehr als zwei Wochen insgesamt 28 Leichen von Geiseln übergeben. 13 Leichen übermittelte die Terrororganisation bis jetzt noch nicht. Sie erklärt dies mit den schwierigen Bedingungen vor Ort. Nach Medienberichten erwägt Israel Gegenmassnahmen, wie etwa die Ausweitung des Gebiets, das das Land in dem Küstenstreifen noch kontrolliert.