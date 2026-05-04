Schusswechsel zwischen USA und Iran in der Strasse von Hormus
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Im Persischen Golf stehen aktuell viele Zeichen auf Eskalation. Am Montagnachmittag teilte das Zentralkommando der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten auf der Plattform X mit, dass zwei Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten die Strasse von Hormus passieren konnten.
Der Iran hatte laut dem eigenen Staatsfernsehen kurz danach Warnschüsse auf die Zerstörer abgefeuert. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate VAE wurden zum ersten Mal seit Beginn des Waffenstillstandes vom 8. April wieder beschossen. Zuvor waren die Golfstaaten regelmässig das Ziel iranischer Angriffe.
Jetzt meldet unter anderem CNN einen direkten Schusswechsel zwischen amerikanischen und iranischen Streitkräften in der Strasse von Hormus. Das Militär der Vereinigten Staaten habe sechs kleine iranische Boote «zerstört», nachdem der Iran «mehrere Marschflugkörper, Drohnen und kleine Boote» auf Schiffe der US-Marine und auf Handelsschiffe abgefeuert habe. Das sagte US-Admiral Bradley Cooper, Chef des Zentralkommandos, gegenüber Reportern.
In einem Interview mit Fox News sagte US-Präsident Donald Trump (79), der Iran werde «vom Angesicht der Erde gefegt», wenn die Islamische Republik weiterhin Schiffe der US-Marine angreife. Trump betonte zudem, dass der militärische Ausbau der USA in der Region fortgesetzt werde.
Raketenalarm in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Zum ersten Mal seit dem US-iranischen Waffenstillstand vom 8. April wird in einem Golfstaaten wieder der Raketenalarm ausgelöst. Am frühen Montagabend meldete das Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate VAE auf X, dass die Luftabwehr des Landes aktiviert wurde. Demnach hätten vier iranische Drohnenraketen den Alarm ausgelöst.
Später bestätigten die Behörden, dass nach dem iranischen Drohnenangriff ein Grossbrand ausgebrochen sei. Betroffen sei ein Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira. Laut dem Sender Al Jazeera wurden drei Arbeiter bei dem Angriff verletzt. Die meisten iranischen Geschosse wären jedoch von der Luftabwehr der VAE abgefangen und im Meer versenkt worden.
Von den erneuten Angriffen auf die Golfstaaten war auch der Flugverkehr in der Region betroffen. Flüge nach Dubai und andere Orte in den VAE wurden für kurze Zeit ausgesetzt oder umgeleitet.
Die VAE wurden seit Beginn des Konflikts regelmässig vom Iran beschossen. Auch andere Golfstaaten wurden zum Ziel von Angriffen. Wie die Raketenabwehr in diesen Ländern funktioniert, erfährst du in diesem Artikel.
«Explosion und Brand auf koreanischem Schiff in Hormus»
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Schon wieder knallt es in der Strasse von Hormus! Nachdem der Iran am Montagmorgen nach eigenen Angaben eine US-Fregatte ins Visier nahm, steht nun ein südkoreanisches Schiff in Flammen. «Explosion und Brand auf koreanischem Schiff in Hormus», meldet die Nachrichtenagentur Yonhap. Laut dem südkoreanischen Aussenministerium gibt es keine Todesopfer.
US-Präsident Donald Trump (79) bestätigte am Montagabend, dass iranischer Beschuss den Brand auf dem Schiff ausgelöst hat. Laut Reuters sei das Feuer im Maschinenraum des Frachters ausgebrochen. Das unter panamaischer Flagge fahrende Schiff hatte laut CNN 24 Besatzungsmitglieder, darunter sechs Südkoreaner, an Bord. Zum Zeitpunkt der Explosion lag es in der Nähe der Vereinigten Arabischen Emirate vor Anker.
Betreffend der Strasse von Hormus überschlagen sich am Montag die Ereignisse. Wie das Zentralkommando der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten auf der Plattform X mitteilte, konnten zwei Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten die Meerenge passieren. Im Rahmen des «Project Freedom» würden die Schiffe «aktiv die Bemühungen zur Wiederherstellung der Durchfahrt für die Handelsschifffahrt» unterstützen, heisst es im Post auf X.
Der Iran hat laut dem eigenen Staatsfernsehen bereits Warnschüsse auf die zwei Zerstörer abgefeuert. Auch ein anderes US-Schiff sei am Montagmorgen ins Visier genommen worden. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte dementierte den iranischen Angriff auf X.
US-Kriegsschiffe passieren Strasse von Hormus
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Kommt es jetzt zu Operationen der US-Marine im Persischen Golf? Wie das Zentralkommando der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten auf der Plattform X mitteilt, konnten zwei Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten am Montag die Strasse von Hormus passieren. Im Rahmen des «Project Freedom» würden die Schiffe «aktiv die Bemühungen zur Wiederherstellung der Durchfahrt für die Handelsschifffahrt» unterstützen, heisst es im Post auf X.
Die beiden Kriegsschiffe konnten wohl bereits erreichen, dass zwei Handelsschiffe unter der Flagge der Vereinigten Staaten die Strasse von Hormus verlassen konnten. Der Iran vermeldete am Montagmorgen seinerseits, dass zwei iranische Raketen am Montagmorgen eine US-Fregatte getroffen haben. Angeblich soll das Schlachtschiff nach den Raketen-Treffern gezwungen gewesen sein, seinen Kurs aufzugeben. Sie sei umgekehrt und «geflohen».
Noch ist unklar, ob diese Behauptung der Islamischen Republik mit den zwei US-Schlachtschiffen in der Strasse von Hormus in Verbindung steht. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte dementierte den iranischen Angriff auf X. «Keine Schiffe der US-Marine wurden getroffen», hiess es in einem Post.
Iran will US-Fregatte getroffen haben
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Eskaliert der Krieg im Iran jetzt wieder? Wie die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf lokale Nachrichtenquellen berichtet, sollen zwei iranische Raketen am Montag eine Fregatte der US-Marine getroffen haben. Die Fregatte soll versucht haben, die Strasse von Hormus zu passieren. Zuvor soll sie laut Fars eine Warnung der iranischen Marine ignoriert haben.
Angeblich soll das Schlachtschiff nach den Raketen-Treffern gezwungen gewesen sein, ihren Kurs aufzugeben. Sie sei umgekehrt und «geflohen».
Der Iran akzeptiert weiterhin keine Durchfahrt von Schiffen, welche die Mullahs als feindlich betrachten. Für eine Durchfahrt bedürfe es einer offiziellen Genehmigung des Iran. Jede Missachtung würde eine entschlossene Reaktion der Streitkräfte nach sich ziehen, so die iranische Regierung. Zum Ausmass der Schäden an der Fregatte und möglichen Opfern war zunächst nicht bekannt. Auch war nicht klar, um welches Kriegsschiff es sich konkret handelte.
Das Zentralkommando der US-Streitkräfte dementierte die Meldung auf X. «Keine Schiffe der US-Marine wurden getroffen», hiess es in einem Post. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.
Deutschland schickt Minenjagdboot ins Mittelmeer
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Am Montag macht sich das Minenjagdboot «Fulda» der deutschen Marine von Kiel aus auf den Weg ins Mittelmeer. Dort tritt es einen Bereitschaftsdienst an, der es später in die Strasse von Hormus führen könnte, wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet.
Einen Einsatz in der wichtigen Meerenge müsste das deutsche Parlament in Auftrag geben. Dieses soll aber nur erteilt, wenn sich die Sicherheitslage deutlich verbessert, berichtet der deutsche TV-Sender. An der Entscheidung für oder gegen einen Einsatz sollen das deutsche Verteidigungsministerium, sicherheitspolitische Experten sowie die deutschen Partner in Europa und in der Nato beteiligt sein. Eine mögliche Dauer des Auftrags ist noch komplett unklar.
An Bord des Schiffs befinden sich rund vierzig Marinesoldaten, darunter auch spezialisierte Minentaucher. Auch ferngelenkte Drohnen und Sonarsysteme gehören zur Ausrüstung der Crew. Eine Mission würde von weiterem deutschen Kriegsgerät begleitet werden: Einer Fregatte zur Luftabwehr, einem Versorgungsschiff und einem Überwachungsflugzeug.
Die Minenräumung in der Strasse von Hormus ist eine grosse Herausforderung. Was eine solche Mission so schwer macht, habe ich in diesem Artikel ausführlich beschrieben.
Iran warnt: «Jede ausländische Streitmacht wird angegriffen»
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Die iranische Armee warnt mit drastischen Massnahmen, sollten sich Militärschiffe anderer Länder, insbesondere der USA, durch die Strasse von Hormus bewegen. Das berichtet Al Jazeera und mehrere iranische Medien übereinstimmend.
«Die Sicherheit der Strasse von Hormus liegt in den Händen der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, und jede sichere Passage und Schifffahrt wird in jeder Situation in Abstimmung mit den Streitkräften durchgeführt», betonen die Mullah-Streitkräfte demnach in einer Erklärung. Die Erklärung darf als Reaktion auf die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump (79) einer Schifffahrtseskorte der US-Marine für neutrale Boote durch die Strasse von Hormus gewertet werden. Die Operation soll in den kommenden Stunden beginnen.
«Wir werden die Sicherheit der Strasse von Hormus mit aller Kraft aufrechterhalten und gewährleisten und fordern alle Handelsschiffe und Tanker auf, von jeglichen Durchfahrtsmanövern ohne die Koordination mit den in der Strasse von Hormus stationierten Streitkräften abzusehen, damit ihre Sicherheit nicht gefährdet wird», hiess es im Statement weiter. «Wir warnen davor, dass jede ausländische Streitmacht, insbesondere die aggressive US-Armee, angegriffen wird, sollte sie versuchen, sich der Strasse von Hormus zu nähern und in sie einzudringen.»
Am Wochenende machten Gerüchte die Runde, dass der Iran in der wichtigen Meerenge den Einsatz von U-Booten und Kamikaze-Delfinen erwäge. Ein Experte erklärte im US-TV, wie ein solcher Einsatz aussehen könnte.
Reedereien reagieren verhalten auf Trumps Schiffs-Eskorte
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
«Projekt Freiheit» nennt US-Präsident Donald Trump (79) seine Idee einer US-Operation, die an diesem Montag beginnen soll. Die Idee: Neutrale Schiffe sollen von US-Kräften durch die Strasse von Hormus eskortiert werden. Die Reedereien sehen den Trump-Plan allerdings kritisch.
«Es braucht beide Seiten, um die Blockade zu lösen – nicht nur eine», zitiert CNN Bjørn Højgaard, Chef des Schiffsmanagementunternehmens Anglo-Eastern. «Beide Parteien können zwar signalisieren, dass sie bereit sind, bestimmte Schiffe passieren zu lassen, aber solange die andere Seite dies nicht in der Praxis akzeptiert, ändert das nichts Wesentliches an der Realität auf dem Wasser», betont er. «Ankündigungen sind das eine – eine sichere und planbare Passage das andere.»
Richard Hext, Vorsitzender des Verbandes der Hongkonger Reeder sagte dem US-Sender: «Der Vorsitzende des iranischen Parlamentsausschusses für Nationale Sicherheit erklärte, solche Schritte würden als Verstoss gegen die Waffenruhe gewertet. Unter diesen Umständen sollten wir vorsichtig sein.»
Trump will mit der US-Operation die Schifffahrtsfreiheit wiederherstellen. Für «Projekt Freiheit» sollen mehrere Lenkwaffenzerstörer, mehr als 100 land- und seegestützte Flugzeuge und 15'000 Soldaten abgestellt worden sein.
Kurz vor Bekanntgabe der Mission wurde ein Tanker in der Strasse von Hormus von unbekannten Geschossen getroffen, wie die Nachrichtenagentur Reuters und CNN übereinstimmend berichten. Alle Besatzungsmitglieder sollen heil davon gekommen sein. Der Vorfall zeigt, wie instabil der Frieden in der Region noch immer ist.
Iran prüft US-Antwort auf Friedensplan – neue Details bekannt
Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst
Das iranische Aussenministerium hat die Antwort der USA auf Teherans Vermittlungsvorschlag über Pakistan erhalten und prüft sie derzeit. Der dreiphasige, von Teheran ausgearbeitete Plan sieht die Öffnung der blockierten Strasse von Hormus, Garantien für ein Kriegsende sowie Beschränkungen der Urananreicherung vor – jedoch keine Zerstörung der nuklearen Infrastruktur.
In Phase 1 soll innerhalb von 30 Tagen eine dauerhafte Waffenruhe gelten, überwacht von einer internationalen Organisation, die den Libanon einschliesst, wie Israels staatliche öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Kan berichtet. Der Iran verpflichtet sich zur Minenräumung in Hormus und akzeptiert US-Unterstützung dafür; im Gegenzug endet die US-Blockade iranischer Häfen, mit Forderung nach Truppenabzug aus dem Seegebiet.
Phase 2 umfasst einen 15-jährigen Stopp der Urananreicherung, danach Begrenzung auf 3,6 Prozent ohne Ansammlung; bereits angereichertes Uran wird verdünnt und exportiert. Sanktionen sollen schrittweise fallen, Phase 3 einen regionalen Sicherheitsdialog einleiten – ein Kompromissversuch inmitten der Eskalation um Hormus.
15'000 Soldaten und massive Armada: Trump startet Schiffs-Eskorte durch Strasse von Hormus
Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst
US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag auf Truth Social eine US-Mission zur Sicherung von Handelsschiffen in der Strasse von Hormus an. Unter dem Namen «Project Freedom» sollen ab Montag neutrale Schiffe aus der blockierten Region eskortiert werden. Er spricht von einer humanitären Aktion, da viele Crews unter Versorgungsengpässen leiden.
Das US-Centcom seinerseits gab auf X bekannt, dass 15'000 Soldaten, Lenkwaffenzerstörer, über 100 land- und seegestützte Flugzeuge sowie unbemannte Plattformen für mehrere Einsatzbereiche an der Operation teilnehmen.
Trump betont, dass Gespräche mit Iran «sehr positiv» verlaufen und Hoffnung auf Entspannung besteht. Die Mission «Projekt Freiheit» richte sich ausdrücklich nicht gegen Iran, sondern solle unbeteiligten Ländern helfen, deren Schiffe im Konflikt feststecken.
Dennoch sendet Trump eine klare Warnung: Sollte die Aktion behindert werden, werde dies «mit Nachdruck» beantwortet. Damit stellt er indirekt den Einsatz militärischer Mittel in Aussicht.
Teheran reagierte prompt: Jede US-Einmischung in den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus werde als Verletzung des Waffenstillstands gewertet. Das erklärte Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Sicherheitsausschusses im iranischen Parlament, auf X:
Ein grosses Frachtschiff meldete am Sonntag einen Angriff durch mehrere kleine Boote in der Strasse von Hormus, nur 18 Kilometer vor der iranischen Küste. Laut dem britischen Zentrum für maritime Handelsoperationen gab es keine Verletzten, doch der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Angriffe ein, bei denen Iran bereits mehrere Schiffe mit Schnellbooten attackiert und mindestens zwei festgesetzt hat.