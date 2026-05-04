Schusswechsel zwischen USA und Iran in der Strasse von Hormus

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Im Persischen Golf stehen aktuell viele Zeichen auf Eskalation. Am Montagnachmittag teilte das Zentralkommando der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten auf der Plattform X mit, dass zwei Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten die Strasse von Hormus passieren konnten.

Der Iran hatte laut dem eigenen Staatsfernsehen kurz danach Warnschüsse auf die Zerstörer abgefeuert. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate VAE wurden zum ersten Mal seit Beginn des Waffenstillstandes vom 8. April wieder beschossen. Zuvor waren die Golfstaaten regelmässig das Ziel iranischer Angriffe.

Jetzt meldet unter anderem CNN einen direkten Schusswechsel zwischen amerikanischen und iranischen Streitkräften in der Strasse von Hormus. Das Militär der Vereinigten Staaten habe sechs kleine iranische Boote «zerstört», nachdem der Iran «mehrere Marschflugkörper, Drohnen und kleine Boote» auf Schiffe der US-Marine und auf Handelsschiffe abgefeuert habe. Das sagte US-Admiral Bradley Cooper, Chef des Zentralkommandos, gegenüber Reportern.

In einem Interview mit Fox News sagte US-Präsident Donald Trump (79), der Iran werde «vom Angesicht der Erde gefegt», wenn die Islamische Republik weiterhin Schiffe der US-Marine angreife. Trump betonte zudem, dass der militärische Ausbau der USA in der Region fortgesetzt werde.