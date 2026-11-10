Im spanischen Oviedo kam es am Dienstag zu einem tragischen Vorfall. Wegen einer Schiesserei rückte die Polizei aus. Vor Ort explodierte ein deponierter Rucksack. Ein Polizist kam ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein schwerer Vorfall erschüttert die spanische Stadt Oviedo: Ein Polizeibeamter ist tot, ein weiterer wurde schwer verletzt, nachdem ein Sprengsatz in einem zurückgelassenen Rucksack explodiert war. Wie «El Mundo» berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag im Stadtteil Villafría, in der Strasse Rafael Urrusti.

Die Beamten waren wegen einer Schiesserei alarmiert worden, bei der ein 17-jähriges Mädchen verletzt wurde. Nachdem die Jugendliche erstversorgt und ins Spital transportiert worden war, entdeckten die Polizisten vor Ort einen verdächtigen, halb geöffneten Rucksack mit blinkendem Licht in einem Hauseingang. Daraufhin wurden umgehend Sprengstoffspürhunde, Sprengstoffexperten der Spezialeinheit Tedax und der Kampfmittelräumdienst eingesetzt.

Während ein Subinspektor der Hundestaffel den Rucksack im Rahmen der Bergung untersuchte, explodierte dieser gegen 9 Uhr. Der Beamte kam dabei ums Leben. Ein Beamter der Bombenentschärfungseinheit Tedax wurde schwer verletzt und verlor ein Bein. Er wurde ins Spital gebracht, wo er sich weiterhin in kritischem Zustand befindet.

Polizei spricht von einem «schweren Vorfall»

Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt und spricht von einem «schweren Vorfall». Der Polizeigewerkschaft Jupol zufolge waren die Beamten gerufen worden, nachdem der Vater des verletzten Mädchens versucht hatte, sie ins Spital zu bringen.

Weiterhin suchen die Beamten nach dem Mann, der die 17-Jährige angeschossen haben soll. Um ihn zu finden, wurden alle Zufahrtsstrassen nach Oviedo abgeriegelt, berichtet die Zeitung «La Voz de Asturias».

Taxifahrer in Oviedo erhielten um 9.53 Uhr folgende Warnung: «Hat jemand heute Morgen gegen 7.30 Uhr im Gebiet Rafael Urrusti einen etwa 65-jährigen, kahlköpfigen Mann gesehen? Bitte melden Sie sich umgehend bei der Zentrale», berichtet Europa Press.

Mögliches Terrormotiv?

Polizeiquellen, die von der Nachrichtenagentur EFE befragt wurden, gehen aufgrund des Täterprofils von einem terroristischen Motiv aus.

In einer Stellungnahme drückte Jupol «tiefstes Mitgefühl» für die Familie des verstorbenen Beamten aus und bekundete Solidarität mit dem verletzten Kollegen und seinen Angehörigen. Weitere Details zu den Hintergründen des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

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