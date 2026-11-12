Im Nordwesten von Washington kam es am Donnerstagmorgen zu einer Schiesserei. Dabei wurden mehrere Menschen angeschossen. Die Polizei bestätigt nun: Eine Opfer ist tot.

Darum gehts Schiesserei in Washington

Mindestens fünf Menschen wurden angeschossen

Täter ist weiter flüchtig

Bereits gegen 8.20 Uhr am Donnerstagmorgen teilte die örtliche Polizei von Washington DC auf Social-Media mit, dass im Nordwesten von Washington ein Einsatz wegen einer Schiesserei im Gange ist. Die Bevölkerung wurde angehalten, das Gebiet zu meiden.

Die Polizei bestätigt auch, dass mehrere Menschen angeschossen wurden und eine Person starb. Der Einsatz führte zu einer «Barrikadensituation» im Gebiet. Ausserdem ordnete die Polizei an, dass Personen, welche sich in unmittelbarer Umgebung befinden, in ihren eigenen vier Wänden verbleiben sollen.

Schüsse in angesagtem Quartier

Sie fordert die Anwohnenden dringend auf, «sich in das nächstgelegene Gebäude zu begeben, sich von Fenstern fernzuhalten und bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben», schreibt «The Guardian».

Die Schiesserei spielte sich vor einem Fitnessstudio im Logan Circle von Washington statt. Einem der angesagtesten Viertel der Stadt.

Fitnessstudio-Chef äussert sich

Wenig später wurde der Verdächtige laut Polizei tot in einer Wohnung entdeckt, in der er sich verbarrikadiert hatte. Zuvor hatte er durch die Tür auf Einsatzkräfte geschossen. Es handle sich um einen weissen Mann. Er sei mit einer Schusswunde gefunden worden.

Ein Manager von Vida Fitness teilte ABC7News mit, dass vor dem Studio Schüsse gefallen seien. Der Manager sagte, dass sie sich mit der Polizei im Inneren sicher fühlen und dass das Fitnessstudio für den Rest des Tages geschlossen bleibt.

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