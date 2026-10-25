Bei einer mutmasslichen Schiesserei nahe einem College-Stadion in Tallahassee im US-Bundesstaat Florida sind am Samstagabend elf Menschen verletzt worden, darunter sechs Minderjährige. Laut Polizei könnte eine Auseinandersetzung zwischen zwei bis drei Personen der Auslöser gewesen sein.

Darum gehts Am Samstagabend wurden in Tallahassee in Florida nahe einem College-Stadion elf Menschen angeschossen

Unter den Opfern sind sechs Minderjährige, darunter ein elfjähriger Bub, ein Verletzter ist kritisch

Die Polizei vermutet einen Streit von zwei bis drei Personen, ein Bezug zum Footballspiel ist unklar

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragischer Vorfall im US-Bundesstaat Florida. In der Nähe eines College-Stadions in der Stadt Tallahassee wurden am Samstagabend elf Menschen durch Schüsse verletzt. Laut den Behörden befinden sich unter den Opfern sechs Minderjährige, darunter ein elfjähriger Bub.

Einer der Verletzten befindet sich in kritischem Zustand, drei weitere erlitten schwere Verletzungen. Acht Personen sind in stabilem Zustand, berichtet CNN am Sonntagnachmittag Schweizer Zeit.

Schiesserei nur Stunden nach Footballspiel

Laut der Polizei handelte es sich bei der Schiesserei wahrscheinlich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei bis drei Personen. «Während unsere Ermittler daran arbeiten, den genauen Hergang des Geschehens zu klären und die Verantwortlichen zu identifizieren, setzen wir uns weiterhin dafür ein, Antworten für diese Familien zu finden», so der Polizeichef an einer Pressekonferenz.

Die Schiesserei ereignete sich nur wenige Stunden nach einem Footballspiel im nahegelegenen Stadion. Es ist aktuell unklar, ob die der Vorfall mit dem Spiel in Zusammenhang stand. Der Bürgermeister von Tallahassee nannte den Vorfall eine «wahrhaft entsetzliche und herzzerreissende Tragödie».