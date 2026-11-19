Bei einer Kontrolle in Schallstadt (D) hat die Polizei am Mittwoch einen in der Schweiz wohnhaften Deutschen festgenommen. Gegen ihn lagen drei Haftbefehle vor. Er verbüsst nun 129 Tage Haft und wartet auf eine Gerichtsverhandlung.

Darum gehts Am Mittwoch wurde bei Schallstadt (D) ein in der Schweiz wohnhafter Deutscher gefasst

Er verbüsst 129 Tage Haft aus zwei früheren Verurteilungen

Zudem wartet er auf einen Prozess wegen Fahrens ohne Ausweis

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochmorgen kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus deutschen Bundespolizisten und Schweizer Zollmitarbeitern, einen deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug mit Ziel Schweiz auf Höhe Schallstadt (D). Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass drei Haftbefehle, darunter ein Untersuchungshaftbefehl, gegen den Mann zu vollstrecken waren.

Zweimal hatten deutsche Gerichte den Mann zu einer Geld- und Haftstrafe verurteilt. Da der Gesuchte bislang weder die Strafe gezahlt hatte, noch die Freiheitsstrafe angetreten hat, erliessen die Staatsanwaltschaften die Haftbefehle. In einem dritten Verfahren soll der in der Schweiz wohnhafte Mann vor zwei Jahren erneut ohne Fahrerlaubnis in Deutschland ein Fahrzeug geführt haben.

Da er nicht zur Hauptverhandlung erschien, erliess ein Amtsgericht kürzlich den Untersuchungshaftbefehl. Die Bundespolizei führte ihn einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. «Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt», schreibt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein in einer Medienmitteilung. Dort verbüsst er eine insgesamt 129-tägige Haftstrafe und wartet zudem auf seine Gerichtsverhandlung.