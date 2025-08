Schadenfreude auf den Kapverden Liegestuhl-Besetzer stehen eine Stunde an – für nichts

Über 100 Gäste stehen im Hotel auf der Ferieninsel Kapverden um 8 Uhr in die Reihe, um sich um 9 Uhr einen Liegestuhl am Pool ergattern zu können. Was die Ungeduldigen aber offenbar nicht wissen, es hat mehr als genug Liegemöglichkeiten.

Publiziert: 06:09 Uhr