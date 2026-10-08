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Sasvovo, Russland: Industriegelände nach Dorhnenangriff in Brand
Drohnenangriff
Industriegelände in Russland in Vollbrand
In Russland ist auf einem Industriegelände nach einem Drohnenangriff ein Brand ausgebrochen.
Publiziert: vor 22 Minuten
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