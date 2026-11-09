Im Saarland sucht die Polizei nach der 13-jährigen Emma Hoffmann: Das Mädchen fuhr nach der Schule in Blieskastel (D) mit dem Zug nach Hause, kam aber nicht bei ihren Angehörigen an.

Daniel Macher Redaktor News

Grosse Sorge im deutschen Saarland: Die 13-jährige Emma Hoffmann wird vermisst. Das Mädchen sollte gegen 13.30 Uhr von der Schule in Blieskastel nach Hause zurückkehren. Laut Polizei war sie mit dem Zug unterwegs. Doch bei ihren Angehörigen kam sie nie an.

Diese meldeten die Jugendliche daraufhin als vermisst. «Sie ist dort jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht angekommen», erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Die Suche nach Emma läuft auf Hochtouren. «Wir suchen nach Emma mit allen Einsatzkräften, die uns zur Verfügung stehen», so die Polizeisprecherin. Auch der Einsatz eines sogenannten Mantrailer-Hundes, der anhand einer Geruchsspur nach Menschen suchen kann, werde derzeit geprüft. Emma gilt laut Polizei als zuverlässig und war bisher noch nie verschwunden.

So sieht die vermisste Emma aus

Die 13-Jährige ist rund 1,65 Meter gross, schlank und hat dunkelbraune, schulterlange Haare sowie braune Augen. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und Vans-Schuhe mit Tigeroptik. Ausserdem hat sie einen Rucksack bei sich.

Die Polizei in Homburg bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Wer Emma gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei den örtlichen Behörden melden.