Wegen eines Sitzplatzstreits schlug ein Deutscher seinem 71-jährigen Sitzplatznachbarn ein Tablet ins Gesicht. Die Attacke endete mit einer blutigen Verletzung.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf einem Ryanair-Flug von Mallorca nach Memmingen (D) am Montagabend ereignete sich ein bizarrer Vorfall. Zwei Fluggäste gerieten sich über Platzprobleme in die Haare. Mehrfach beschwerte sich ein 71-jähriger Deutscher über den Platzbedarf seines Sitznachbarn – eines 51-jährigen Deutschen, berichtet die «Allgäuer Zeitung». Dann eskalierte die Situation rapide. Der jüngere Mann schlug dem 71-Jährigen plötzlich ein Tablet ins Gesicht.

Der 71-Jährige erlitt dabei eine blutende Verletzung, wie die bayerische Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Nach Informationen der «Allgäuer Zeitung» ereignete sich der Vorfall auf dem Ryanair-Flug FR8434 aus Palma, der um 19.11 Uhr am Montagabend in Memmingen landete.

Die Grenzpolizei am Memminger Flughafen ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 51-Jährigen.