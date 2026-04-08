Trump will Nato-Austritt aufs Tapet bringen

Trump will beim Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über einen möglichen Austritt der USA aus dem Bündnis sprechen. Das bestätigte das Weisse Haus am Mittwoch in Washington. Sprecherin Karoline Leavitt kündigte ein «sehr offenes und ehrliches Gespräch» an.

Auf die Frage nach einem möglichen Nato-Austritt erklärte Leavitt, dieses Thema werde Trump direkt mit Rutte besprechen. «Möglicherweise werden Sie im Anschluss an das Treffen direkt vom Präsidenten hören», sagte sie.

Zugleich bekräftigte sie Trumps Kritik an den Verbündeten: Diese hätten die USA im Iran-Krieg im Stich gelassen. Die Nato habe Washington «in den vergangenen sechs Wochen den Rücken gekehrt», so Leavitt. Das Bündnis sei auf die Probe gestellt worden – und habe «versagt».

Zur Erinnerung: Trump hat den Krieg gegen Iran mit Israel und ohne den Einbezug der Nato angezettelt. Die Nato gilt sowieso als Verteidigungs- und nicht als Angriffsbündnis.