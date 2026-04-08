Darum gehts
- Nato-Chef Rutte trifft Trump heute in Washington wegen wachsender Spannungen
- Rutte gilt als «Trump-Flüsterer», will Spannungen entschärfen
- Nato erwägt Marinemission im Persischen Golf zur Strasse von Hormus
Trump will Nato-Austritt aufs Tapet bringen
Trump will beim Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über einen möglichen Austritt der USA aus dem Bündnis sprechen. Das bestätigte das Weisse Haus am Mittwoch in Washington. Sprecherin Karoline Leavitt kündigte ein «sehr offenes und ehrliches Gespräch» an.
Auf die Frage nach einem möglichen Nato-Austritt erklärte Leavitt, dieses Thema werde Trump direkt mit Rutte besprechen. «Möglicherweise werden Sie im Anschluss an das Treffen direkt vom Präsidenten hören», sagte sie.
Zugleich bekräftigte sie Trumps Kritik an den Verbündeten: Diese hätten die USA im Iran-Krieg im Stich gelassen. Die Nato habe Washington «in den vergangenen sechs Wochen den Rücken gekehrt», so Leavitt. Das Bündnis sei auf die Probe gestellt worden – und habe «versagt».
Zur Erinnerung: Trump hat den Krieg gegen Iran mit Israel und ohne den Einbezug der Nato angezettelt. Die Nato gilt sowieso als Verteidigungs- und nicht als Angriffsbündnis.
Rutte und Trump treffen aufeinander: Wird Nato-Streit beigelegt?
US-Präsident Donald Trump trifft heute Nato-Chef Mark Rutte im Weissen Haus. Gegen 21.30 Uhr soll das Treffen im Weissen Haus stattfinden. Es könnte heikel werden. Denn: Trump ist derzeit nicht gut auf die Nato zu sprechen.
Weil die Bündnis-Staaten davon absahen, die USA bei einer Öffnung der Strasse von Hormus zu beteiligen, drohte Trump mehrfach mit dem Austritt aus der Nato.
Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt verkündete heute vor den Medien, die Nato sei in den Augen Trumps «gescheitert». Gut möglich, dass Nato-Chef Rutte versuchen wird, die Wogen zu glätten. Blick hält dich im Ticker auf dem Laufenden.
Es dürfte eine heikle Mission werden: Nato-Chef Mark Rutte (59) reist am Mittwoch nach Washington, um sich mit US-Präsident Donald Trump (79) zu treffen. Er tut dies vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Bündnis.
Trump hatte mehrfach heftig gegen die Nato geschossen. Dem Republikaner ging es gegen den Strich, dass die übrigen Staaten die USA nicht bei der Öffnung der Strasse von Hormus unterstützten. «Sie sind Feiglinge», sagte Trump und bezeichnete die Nato mehrfach als «Papiertiger», der Russland nicht einschüchtern könne.
Rutte gilt als «Trump-Flüsterer»
Beobachter bezeichnen Ruttes Washington-Besuch deshalb als entscheidend. Der Niederländer müsse nun beweisen, dass er die Spannungen entschärfen kann. «Manche seiner Besuche waren sehr entscheidend. Andere dienten eher dazu, die Beziehungen aufrechtzuerhalten», sagt Julianne Smith, ehemalige US-Botschafterin bei der Nato, gegenüber dem Nachrichtenportal Axios. Dieses Treffen sei besonders wichtig. «Es wird ähnlich sein wie in Davos, als er versuchte, die Lage zu beruhigen.» Damals drohte der Streit um die US-Ansprüche auf Grönland zu eskalieren.
Rutte wird oft als «Trump-Flüsterer» gesehen, der zwischen öffentlicher Schmeichelei und diskreter Diplomatie balancieren kann. «Mein Eindruck ist, dass Trump ihn gerne trifft», sagt Smith. «Er vertraut ihm.»
Kommts zum Deal?
Doch nicht alle in Europa seien von Ruttes Ansatz überzeugt. Kritiker werfen ihm vor, einen unzuverlässigen Verbündeten zu sehr zu umgarnen.
Wie Rutte Trump vom Verbleib in der Nato überzeugen möchte, bleibt unklar. Wie das «Handelsblatt» erfuhr, erwägt die Nato eine Marinemission im Persischen Golf, um den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zu schützen. Ein Vorteil wäre die Einbindung der USA und ein Signal der Europäer für die Bedeutung des Bündnisses. Möglich ist, dass Rutte Trump diesen Vorschlag am Mittwoch unterbreitet.