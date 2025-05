Die Polizei hat in Deutschland und in der Schweiz drei Männer verhaftet, die offenbar Anschläge mit Paketbomben planten. Sicherheitsexperten schlagen Alarm. Denn Putins Handlanger sind mitten unter uns.

Anfang Mai 2024 brannte die Rüstungsfirma Diehl in Berlin. Es war wohl kaum ein Unfall. Foto: IMAGO/Marius Schwarz

Guido Felder Ausland-Redaktor

Sie hatten ihre Anschläge bereits geprobt! Ermittlern ist es rechtzeitig gelungen, drei mutmassliche Attentäter in Deutschland und in der Schweiz zu stoppen. Das Trio hatte offenbar in russischem Auftrag Anschläge mit Paketbomben vorbereitet.

Die Aktion beweist: Putins Handlanger leben mitten unter uns. In mehreren europäischen Ländern haben sie schon zugeschlagen. Doch das dürfte laut Experten erst der Anfang sein.