Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Anfang Mai brannte die Rüstungsfirma Diehl in Berlin. Es war kein Unfall, wie man zuerst meinte, sondern wohl ein Sabotageakt.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Noch vor kurzem warnte die Nato vor «bösartigen Aktivitäten» Russlands in Europa. Jetzt schlägt der Kreml bereits mit grosser Wucht zu. In mehreren Ländern kam es zu Bränden und in Schweden zu zwei Zugentgleisungen, die russischen Saboteuren zugewiesen werden. Auch der Grossbrand in der Rüstungsfirma Diehl im Mai in Berlin soll ein Sabotageakt mit russischer Handschrift gewesen sein.

Die Helfer des russischen Präsidenten Wladimir Putin (71) sind unter uns. Ralph D. Thiele (70), deutscher Sicherheitsexperte und Autor des Buches «Hybride Kriegsführung, Zukunft und Technologien», schlägt Alarm. Gegenüber Blick sagt er: «Wir unterschätzen diese Gefahr enorm.»