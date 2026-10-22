Russen attackieren ukrainischen Markt – mehrere Tote

Russische Truppen haben am Donnerstag laut ukrainischen Behörden den Zentralmarkt von Losowa in der Region Charkiw angegriffen. Mindestens zwei Menschen wurden getötet, mindestens 17 verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagmittag haben russische Truppen den Zentralmarkt der Stadt Losowa in der ostukrainischen Region Charkiw gezielt angegriffen. Dies berichten ukrainische Medien unter Berufung auf Regierungsangaben. Zum Zeitpunkt des Angriffs sollen sich zahlreiche Zivilisten auf dem Gelände befunden haben.

Nach offiziellen Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, wurden bei dem Angriff mindestens zwei Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten stieg auf mindestens 17 Personen an.

U-Bahn-Brücke beschädigt

Einsatzkräfte, Sanitäter und Rettungsdienste sind vor Ort, um Verletzte zu bergen und die Brände sowie Zerstörungen auf dem Marktgelände zu beseitigen. Bereits einige Stunden zuvor kam es zu einem Angriff auf Kiew. Dabei sind Teile einer U-Bahn-Brücke beschädigt worden.

Auch Russland meldete Angriffe. Laut dem Bürgermeister von Moskau wurden über 600 ukrainische Drohnen registriert.