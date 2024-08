Donald Trump hat am Montag einen besonderen Termin. Ein Interview mit Elon Musk. Das Interview wird live über Trumps offiziellen X-Account übertragen, der wieder reaktiviert werden soll.

1/5 Kennen sich schon länger: Elon Musk (l.) besuchte Donald Trump 2017 im Weissen Haus.

Elon Musk (53) trifft Donald Trump (78). Der Tech-Multimilliardär wird den Ex-Präsidenten interviewen. Zu sehen wird das Aufeinandertreffen nicht im TV sein, sondern auf X. Musk hatte Twitter im Jahr 2022 für 44 Milliarden Dollar (etwa 38 Milliarden Franken) übernommen und danach in X umbenannt.

Das für 2 Uhr (Schweizer Zeit) angesetzte Gespräch bietet Trump die Chance, sich ins Rampenlicht zu rücken, während seine Kampagne ins Stocken geraten zu sein scheint. Seine demokratische Rivalin Kamala Harris (59) hat in Umfragen aufgeholt und die Wähler mit einer Reihe energiegeladener Kundgebungen mobilisiert. Das Interview auf Musks Plattform ermöglicht es Trump, ein anderes Publikum zu erreichen als die konservativen Anhänger.

Das Gespräch dürfte alles andere als kritisch werden für Trump. Musk ist ein Unterstützer des früheren US-Präsidenten und erneuten republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Das Interview wird live über Trumps offiziellen X-Account (88 Millionen Follower) übertragen.

Trump war wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 gesperrt worden – seither ist er auf «Truth Social» hyperaktiv.

Doch nach der Übernahme durch Musk wurde der Account von Trump und andere gesperrte User wieder freigeschaltet – richtig aktiv wurde Trump aber nicht. Es wird erwartet, dass Trumps selbstgewählte Stille auf X heute endet.

Der Ex-Präsident, ein langjähriger Kritiker von Elektrofahrzeugen, änderte nach Musks Unterstützung den Kurs. «Ich bin für Elektroautos. Das muss ich sein, weil Elon mich sehr stark unterstützt hat. Ich habe also keine Wahl», sagte Trump Anfang August bei einer Kundgebung.

Verbreitet Falschinformationen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Musk in den Wahlkampf einschaltet. Laut einer Studie von Online-Experten greift er mit der Verbreitung einer Vielzahl von Falschinformationen in den US-Wahlkampf ein – und findet mit diesen irreführenden Posts auf seiner Onlineplattform X enorme Aufmerksamkeit. Musks Falschbotschaften seien dieses Jahr schon fast 1,2 Milliarden Mal angeschaut worden, teilte vergangene Woche die Nichtregierungsorganisation Center for Countering Digital Hate (Zentrum zur Eindämmung von Digitalem Hass, CCDH) mit.

Das CCDH identifizierte 50 X-Botschaften Musks zur Wahl seit Januar mit Behauptungen, die von unabhängigen Faktencheckern als falsch oder irreführend entlarvt wurden. So behauptete Musk etwa, dass die US-Demokraten die irreguläre Zuwanderung absichtlich beförderten, um die Migranten als Wähler für sich zu gewinnen, oder dass das US-Wahlsystem anfällig für Betrug sei.

In der vergangenen Woche zog Musk auch massive Kritik auf sich, weil er ein per Künstlicher Intelligenz (KI) manipuliertes Video über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris weiterverbreitete.

Darin wurden der Vizepräsidentin die Äusserungen in den Mund gelegt, der 81-jährige Präsident Joe Biden sei senil und sie selber sei die «ultimative Diversitäts-Anstellung». Damit wurde suggeriert, dass Harris ihre Position nicht wegen ihrer Qualifikationen, sondern aufgrund ihrer ethnischen Identität als Tochter einer Inderin und eines schwarzen Jamaikaners erlangt habe.

Blick wird das Interview hier um 2 Uhr Schweizer Zeit übertragen.