1/6 Mitte Juli wurde Trump während einer Rede angeschossen. Der Präsidentschaftskandidat kam mit einer leichten Verletzung am Ohr davon.

Liza Mia Stoll Redaktorin News-Desk

Google-Nutzerinnen und Nutzer waren überrascht, als sie feststellten, dass die Autovervollständigung (Autocomplete) der Suchmaschine offenbar keine Ergebnisse zum Attentat auf Donald Trump (78) anzeigte, berichtet die «New York Post».

Laut Donald Trump Jr. (46) – Sohn vom Präsidentschaftskandidaten Donald Trump – würden Big-Tech-Unternehmen so versuchen, die Wahl zu beeinflussen. Dies hat nun eine Untersuchung des Senats ausgelöst.

Ein texanischer Kongressabgeordneter und Donald Trump Jr. teilten Screenshots, die zeigten, dass die Suchvorschläge von Google für Anfragen über das Attentat auf Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania leer blieben.

Selbst wenn der gesamte Suchbegriff «the assassination attempt of» (zu Deutsch: «Das Attentat auf») in die Suchleiste auf der Google-Homepage eingegeben wird, werde Trump nicht erwähnt.

Auch Tesla-Chef Elon Musk (53) äusserte sich zum Google-Versagen. Auf X postete der Milliardär einen Screenshot, auf dem er in der Google-Suchleiste «president donald» eintippte. Es folgten die Vorschläge «president donald duck» und «president donald regan». Dazu schreibt Musk: «Wow, Google hat ein Such-Verbot auf Donald Trump!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Attentate auf andere Präsidenten angezeigt

Die «New York Post» führte eine Reihe von Google-Testsuchen mit den Nachnamen von US-Präsidenten durch, die getötet wurden oder Attentatsversuchen ausgesetzt waren, gefolgt von den Buchstaben «assassin», um zu sehen, was Autocomplete vorschlug.

Werbung

In jedem Fall erschien eine hilfreiche Liste mit empfohlenen Suchbegriffen im Zusammenhang mit den Anschlägen. Wurde jedoch Trumps Name verwendet, bot Autocomplete überhaupt keine Vorschläge an. Aber wie kann das sein?

Ein Google-Sprecher erklärte, dass es «keine manuellen Massnahmen in Bezug auf diese Vorhersagen» gab und dass die Systeme «Schutzmassnahmen» gegen Autocomplete-Vorhersagen im Zusammenhang mit politischer Gewalt enthalten.

Auch bei Biden keine Ergebnisse

Auf X sind viele verwundert über die Google-Suche. Sie können nicht verstehen, wie es ausgerechnet bei Trump eine solche Ausnahme gibt. Senator Roger Marshall (63) äusserte sich in den sozialen Medien empört über die Auslassung und kündigte an, in dieser Woche eine «offizielle Anfrage» an das Unternehmen aus Mountain View, Kalifornien, zu stellen.

Die «New York Post» führte auch Suchen nach «Biden assassination attempt» durch, sowohl teilweise als auch vollständig, die ebenfalls keine Autocorrect-Vorschläge lieferten.

Werbung

Obwohl es nicht allgemein als Attentat angesehen wird, rammte der Neonazi Sai Varshith Kandula (20) im Mai 2023 einen gemieteten U-Haul-Lastwagen in die Sicherheitsbarrieren des Weissen Hauses und erklärte, sein Ziel sei es, «den Präsidenten zu töten, wenn ich das tun muss».