Sind wir im Falle eines Siegs noch sicher? Wie Europa sich auf Trump 2.0 vorbereitet

Gespannt blickt Europa auf die US-Präsidentschaftswahl im November. Für eine mögliche zweite Amtszeit des Republikaners Donald Trump gibt es teils schon Pläne. In vielen Bereichen sind die Europäer allerdings unvorbereitet – was nicht zuletzt an Trump selbst liegt.