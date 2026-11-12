Mit Schweinefleisch und einem Blutdruckmessgerät soll Leonardo Bertulazzi seine Fussfessel getäuscht haben. Der frühere Rotbrigadist floh in Buenos Aires vor seiner geplanten Auslieferung nach Italien.

Darum gehts Leonardo Bertulazzi floh in Buenos Aires aus dem Hausarrest und wird nun polizeilich gesucht

Bertulazzi täuschte die Fussfessel mit Schweinefleisch und seilte sich aus dem fünften Stock ab

Der Ex-Terrorist der Roten Brigaden soll in Italien wegen einer Entführung 27 Jahre Haft verbüssen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Spektakuläre Flucht in Buenos Aires: Der 74-jährige Ex-Terrorist Leonardo Bertulazzi hat die argentinischen Behörden ausgetrickst und ist aus seinem Hausarrest entkommen. Wie «La Nación» berichtet, sollte der Italiener wegen schwerer Verbrechen in seine Heimat ausgeliefert werden. Am Dienstagmorgen verschwand er jedoch spurlos.

Mittlerweile fahndet die Polizei auf Hochtouren nach dem flüchtigen Rentner. Das argentinische Sicherheitsministerium setzt eine Belohnung von 20 Millionen Pesos für Hinweise aus, die zu seiner Ergreifung führen. Das sind umgerechnet rund 10'500 Franken.

Fussfessel mit Schweinefleisch ausgetrickst

Besonders dreist überlistete der 74-Jährige die elektronische Überwachung. Um die Fussfessel loszuwerden, ohne sofort Alarm auszulösen, legte er das Gerät zusammen mit Schweinefleisch und einem Blutdruckmessgerät in eine Röhre. So gaukelte er dem Sender vor, die Fessel befinde sich noch an einem lebendigen Körper.

Danach schnallte er sich ein Geschirr um die Brust. Er kletterte aus dem Fenster im fünften Stock auf ein Dach und seilte sich rund fünf Meter auf ein unbewohntes Nachbargrundstück ab. Über eine Metalltür sprang er schliesslich auf die Strasse und rannte davon. Erst als das Gerät keine Bewegungen mehr meldete, schöpfte die Polizei Verdacht. In der Wohnung fanden die Beamten nur noch das präparierte Fleisch-Konstrukt.

Wer waren die Roten Brigaden?

Bertulazzi gehörte einst den berüchtigten Roten Brigaden (Brigate Rosse) an. Die linksextreme Terrororganisation terrorisierte Italien in den 1970er- und 1980er-Jahren mit brutalen Anschlägen, Schiessereien und Entführungen. Ihr bekanntestes Verbrechen war 1978 die Entführung und Ermordung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro (†62).

Auch Bertulazzi selbst wurde in Italien in Abwesenheit zu 27 Jahren Haft verurteilt. Die Justiz wirft ihm vor, 1977 den Schiffbauingenieur Pietro Costa entführt zu haben. Mit dem erpressten Lösegeld kauften die Terroristen damals genau jene Wohnung in Rom, in der sie Moro später festhielten. 2004 hatte Argentinien Bertulazzi noch als Flüchtling anerkannt. Im August 2024 hob Präsident Javier Milei diesen Status wegen der schweren Verbrechen jedoch auf und machte den Weg für die Auslieferung frei.

Per Helikopter und in Burka

Auch in Frankreich gelang einem Schwerverbrecher eine spektakuläre Flucht: Rédoine Faïd (54) entkam 2018 auf dem Luftweg aus der Haft. Bewaffnete Komplizen kaperten einen Helikopter, landeten im ungesicherten Gefängnishof von Réau und flogen mit ihm binnen Minuten davon. Auf der anschliessenden Flucht vor der Grossfahndung tauchte Faïd wochenlang unter und bewegte sich in einer Burka verschleiert durch die Öffentlichkeit, bevor ihn die Polizei schliesslich fasste.

Teufel der Ozarks

Der ehemalige Polizeichef und verurteilte Mörder Grant Hardin, bekannt als «Teufel der Ozarks», entkam spektakulär aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Arkansas (USA). Er bastelte sich aus einer Küchenschürze, Mülltüten und einem Dosendeckel eine täuschend echte Polizeiuniform. Unbemerkt rollte er einen Wagen voller Kisten bis zum Tor, woraufhin ihm ein Wärter tatsächlich öffnete. Nach fast zwei Wochen auf der Flucht fasste ihn die Polizei.