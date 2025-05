1/5 Eines steht fest: Der neue Papst hat durchgetaktete Stunden vor sich. Foto: Keystone

Darum gehts Neuer Papst: Das sind die Rituale nach der Wahl

Festgelegter Ablauf in den ersten paar Stunden

Tage nach der Wahl sind freier Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Keine Zeit zum Verschnaufen! Der höchste Mann der katholischen Kirche hat nun einen engmaschigen Zeitplan vor sich. Sobald der weisse Rauch aus dem Schornstein tritt, haben die Rituale und Zeremonien bereits gestartet. Ein Überblick.

Wahlannahme und neuer Name

Nachdem sich die Kardinäle einig geworden sind, fragt der Kardinaldekan den Auserwählten, ob er die Wahl annimmt. Auch nach dem Namen, der traditionellerweise geändert wird, fragt der höchstrangige der Kardinäle. Schliesslich wird dieses ganze Verfahren schriftlich festgehalten.

Alte Kleider weg, Papstgewand an!

Wurde das Schriftstück fertiggestellt, muss der Neugewählte sich umziehen, bevor es weitergeht. Dazu geht er in das «Zimmer der Tränen», ein kleiner Raum in der Sixtinischen Kapelle. In drei Grössen steht ihm das Papstgewand zur Verfügung. Diese werden von dem Papst-Schneider Raniero Manicinelli (86) angefertigt. Die Tradition sieht auch eine Mozzetta, ein rotes Gewand, rote Schuhe und eine Stola vor. Allerdings brach Papst Franziskus 2013 mit dieser Kleidungstradition. Lediglich die Stola trug er sporadisch.

Bevor der weisse Rauch das Ende des Konklaves anzeigt, tritt der neue Papst vor den Altar der Sixtinischen Kapelle und hält ein Gebet ab. Anschliessend legen die Kardinäle dem neuen Papst ein Gehorsamsversprechen ab.

«Habemus Papam» auf der Loggia beim Petersdom

Rund zwei Stunden später kommt es dann zur Verkündung auf der Loggia beim Petersdom. Der höchste Kardinal hat die Ehre: Er tritt zuerst auf die Loggia und verkündet die Wahl mit dem berühmten Satz «Habemus Papam». Darauf folgt der Papst und die Menge kann ihn begrüssen. Er hält seine erste Rede und erteilt schliesslich den Segen «Urbi et Orbi».

Zuletzt sieht es die Tradition vor, dass der Papst auf die Kardinäle trifft, um diesen zu danken. Die folgenden Tage sind freier in der Gestaltung. Papst Franziskus (†88) hat die Basilika Santa Maria Maggiore besucht und betete dort. Auch sein Vorgänger Benedikt XVI. (†95) tat dies. Fester Bestandteil ist es aber nicht.

Feier zur Amtseinführung

Ein bis zwei Wochen später findet noch eine Messe statt. In dieser wird die Amtseinführung des neuen Papstes gefeiert. Dabei nehmen Hunderttausende Gläubige und wichtige Delegationen aus der ganzen Welt teil. Gekrönt wird der Papst seit Johannes Paul I. nicht mehr. Die Messe beinhaltet allerdings die Übergabe von Symbolen der Macht, etwa den Fischerring oder das Pallium.