«Möge der Frieden mit euch allen sein» – Papst Leo positioniert sich als Brückenbauer

Der neue Papst beginnt seine erste Rede mit den Worten, «möge der Frieden mit euch allen sein». So sprach der 267. Papst: «Liebe Brüder und Schwestern, dies ist der erste Gruss des auferstandenen Christus. Ich möchte einen Friedensgruss an eure Familien richten, an euch alle, wo immer ihr seid. Möge der Friede mit euch sein.»

8:04 Vom Empfang sichtlich gerührt: Papst Leo XIV hält erste Rede auf dem Balkon

Er betont, dass Gott alle liebe und die Welt nun das Licht von Jesus brauche. Ausserdem erinnerte er an seinen Vorgänger Franziskus und hob dessen Reformprojekt positiv hervor. Er wolle «eine Kirche, die Brücken baut, Dinge verändert und immer den Frieden sucht.»

Auch sprach der neue Papst, der in Chicago auf die Welt kam, auf Spanisch. Er wandte sich an seine früheren Diözese in Peru, «wo ein treues Volk seinen Glauben geteilt und viel gegeben hat.» Der neue Papst, der ein Augustiner Ordensmann ist, hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft.