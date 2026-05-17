Zwei Kampfjets sind am Sonntag bei einer Flugshow im US-Bundesstaat Idaho abgestürzt. Zuvor kollidierten sie in der Luft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flugzeugkollision bei Gunfighters Air Show in Idaho, Base abgeriegelt

Vier Fallschirme gesichtet, Besatzung konnte sich offenbar retten

Unfallort eine Meile südlich der Rauchwolke, Rettungskräfte unterwegs

Janine Enderli Redaktorin News

Die Mountain Home Air Force Base im US-Bundestaat Idaho wurde nach einem Absturz während der Gunfighters Air Show abgeriegelt.

Es war der zweite Tag der Flugshow. Videos von Zuschauern zeigen, wie die beiden Maschinen kollidieren. Anschliessend sind vier Fallschirme zu sehen. Ersten Behördenangaben zufolge sehe es so aus, als hätten sich die Crewmitglieder retten können.

«Vier intakte Fallschirme»

«Wir hatten vier intakte Fallschirme», teilte ein Sprecher der Flugshow laut der Zeitung «The Idaho Statesman» dem Publikom mit. «Die Besatzungen konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Sie befinden sich eine Meile südlich der Rauchwolke. Die Fallschirme sind sicher gelandet.»

Eine weitere Durchsage lieferte weitere Details, so die Zeitung. «Die Absturz- und Brandrettung sowie verschiedene andere Rettungsdienste sind auf dem Weg zu den Piloten und der Besatzung. Es gab vier funktionierende Fallschirme. Das ist in unserer Welt immer ein positiver Aspekt.» Nach dem Aufprall gab es eine massive Explosion – auf Aufnahmen ist ein Feuerball und schwarzer Rauch zu sehen.

Offiziell haben sich die Organsatoren noch nicht detailliert über den Zustand der Crewmitglieder geäussert.

+++Update folgt+++