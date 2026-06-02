Ein polnischer Bergsteiger wurde am Dienstag auf dem Alpenberg Dent du Géant vom Blitz getroffen. Eine Rettung ist wegen des Wetters aktuell unmöglich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polnischer Bergsteiger vom Blitz am Dent du Géant getroffen

Rettung schwierig: Helikopter kann wegen schlechten Wetters nicht starten

Bergsteiger auf 4013 Meter Höhe in Aostatal in Gefahr

Marian Nadler Redaktor News

«Ich wurde vom Blitz in die Schulter getroffen.» Dieser Satz erreichte die Bergwacht am Dienstag laut «Corriere della Sera» im Aostatal. Der Notruf kam von einem polnischen Bergsteiger, der auf dem 4013 Meter hohen Dent du Géant an der Grenze zwischen Frankreich und Italien in Schwierigkeiten geraten war.

Der verletzte Mann, der nicht in Lebensgefahr schwebte, wurde von einer weiteren Person begleitet, schreibt die italienische Zeitung. Beide konnten ihre Reise am Dienstag aufgrund schlechten Wetters nicht fortsetzen.

Die Rettungsmassnahmen gestalten sich schwierig: Ein Helikopter konnte bislang nicht starten. Ein Rettungsteam hat sich per Seilbahn zur Berghütte Refugio Torino im Gebiet des Mont Blanc aufgemacht. Ob die Retter jedoch bis zu dem Polen und seinem Begleiter vordringen können, ist unklar. Derzeit soll es nicht möglich sein, die beiden Bergsteiger sicher zu erreichen.