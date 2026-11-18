Das berühmte Rennpferd «So You Are» wurde 13 Tage nach seinem letzten Rennen tot in einem Müllcontainer in Sydney gefunden. Der Wallach war zuvor an einer Kolik gestorben und wurde eingeschläfert.

Darum gehts Rennpferd «So You Are» wurde 13 Tage nach dem Melbourne Cup in Sydney in einem Container entdeckt

Der fünfjährige Wallach erlitt eine schwere Kolik und wurde nach einer Notoperation eingeschläfert

Die Klinik beendete die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister, Racing NSW kritisierte den Umgang

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schock und Entsetzen in der Pferderennszene: Der Kadaver des berühmten Rennpferds «So You Are» wurde am Montag auf einer Deponie im Süden Sydneys in einem Müllcontainer entdeckt, wie der Sender CNN berichtet. Ein Bauarbeiter filmte den Fund und veröffentlichte das Video auf Facebook. Die Aufnahmen verbreiteten sich rasend schnell im Internet.

Knapp zwei Wochen zuvor, am 3. November, war «So You Are» noch beim prestigeträchtigen Melbourne Cup angetreten, dem wichtigsten Langstreckenrennen der Welt. Mit acht Siegen und einem Preisgeld von über 1,4 Millionen Australischen Dollar gehörte der fünfjährige Wallach zu den erfolgreichsten Rennpferden Australiens.

Wegen Kolik eingeschläfert

Doch am Montag erlitt das Pferd eine schwere Kolik und wurde umgehend in eine Spezialklinik gebracht. Trotz einer Notoperation entschieden sich die Tierärzte, das Tier einzuschläfern. Die Umstände nach seinem Tod werfen jedoch Fragen auf. Laut der behandelnden Tierklinik wurde ein Dienstleister mit der Entsorgung des toten Pferdes beauftragt. Der Deponiebetreiber erklärte, dass der Kadaver aufgrund von Sicherheitsvorschriften in einen Müllcontainer umgeladen wurde, bevor er ordnungsgemäss entsorgt werden sollte.

Dies stiess auf heftige Kritik. Die Pferderennsport-Aufsicht Racing NSW verurteilte den Umgang als «völlig inakzeptabel». Auch die Tierklinik räumte Fehler ein und kündigte die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister. Trainer Bjorn Baker zeigte sich tief betroffen: «‹So You Are› hätte es verdient, nach seinem Tod mit Würde und Respekt behandelt zu werden.»