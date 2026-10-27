In Deutschland ist ein Auto am späten Montagabend in eine Menschengruppe gekracht. Polizisten eröffneten das Feuer. Den Tätern gelang die Flucht.

Janine Enderli Redaktorin News

In Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover (D) musste die Polizei in der Nacht auf Dienstag auf ein Auto schiessen, nachdem es in eine Menschengruppe gerast war. Vier bis fünf Personen wurden verletzt, wie «t-online» berichtet.

Die Hintergründe der Tat sind noch offen. Offenbar soll die Tätergruppe die Fussgängergruppe gekannt haben.

In der Nähe des Tatorts führte die Polizei zudem gerade eine Verkehrskontrolle durch. Dadurch waren die Beamten schnell vor Ort. Um den BMW zu stoppen, schossen die Polizisten auf den Wagen.