Trump droht BBC mit juristischen Schritten

US-Präsident Donald Trump droht der BBC mit dem Anwalt. Ein entsprechender Brief erreichte den britischen Sender.

US-Präsident Trump hat einen Brief an die BBC verschickt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Trump droht BBC mit rechtlichen Schritten über einen Brief

BBC-Chefs traten nach Kritik an neuer Trump-Doku zurück

Rede angeblich manipuliert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Wie die BBC am Montag berichtet, hat US-Präsident Donald Trump (79) dem öffentlich-rechtlichen Sender einen Brief geschrieben, in dem er mit juristischen Schritten droht. Die BBC bestätigte, ein entsprechendes Schreiben erhalten zu haben und stellte eine Antwort in Aussicht. Der genaue Inhalt des Briefes ist noch nicht bekannt geworden.

Am Sonntagabend waren der Generaldirektor der BBC, Tim Davie, sowie News-Chefin Deborah Turness zurückgetreten. Zuvor hatte es massive Kritik an einer neuen Trump-Doku gegeben. Hintergrund ist unter anderem die Bearbeitung einer Rede Trumps für die Sendung «Panorama».

«Wir haben eine Mitteilung von Präsident Trump und seinen Leuten erhalten», sagte der Vorsitzende der BBC, Samir Shah (73), dem eigenen Sender. Man überlege jetzt, wie man darauf antworte. «Wir sollten auf alle Ergebnisse vorbereitet sein.»

+++ Update folgt +++