BBC verletzte Sorgfaltspflicht mit Gaza-Doku

Eine BBC-Dokumentation über den Gaza-Krieg wurde aus der Mediathek entfernt, da sie gegen journalistische Standards verstiess. Der jugendliche Erzähler war der Sohn eines Hamas-Offiziellen, was nicht offengelegt wurde. BBC-Generaldirektor kündigte Massnahmen an.

ARCHIV - Das Sender-Logo prangt am Eingang der britischen Rundfunkanstalt BBC. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Großbritanniens, die als British Broadcasting Corporation Weltruhm für ihre Qualität erlangen sollte, wurde vor 100 Jahren, am 18. Oktober 2022, gegründet. Foto: Christoph Meyer/dpa Foto: Christoph Meyer

Eine inzwischen aus der BBC-Mediathek entfernte Doku über den Gaza-Krieg hat gegen die Standards der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt verstossen. Das ist das Ergebnis einer internen Untersuchung, wie die BBC mitteilte.

Der im Februar erstmals ausgestrahlte Film war in die Kritik geraten, weil sich herausstellte, dass der jugendliche Erzähler der Sohn eines Hamas-Offiziellen ist. Dass dies nicht offengelegt worden sei, stellt laut Überprüfung einen Bruch gegen die journalistischen Richtlinien der BBC dar.

Produktionsfirma in der Kritik

Nach Darstellung der BBC lagen bei dem Film mit dem Titel «Gaza: How To Survive A Warzone» (Deutsch: «Gaza: Wie man in einer Kriegszone überlebt") keine weiteren Mängel vor. Die Doku begleitet vier junge Menschen im Gazastreifen bei ihrem täglichen Überlebenskampf.

Schuld an dem Bruch der Richtlinien sei in erster Linie die Produktionsfirma, so der Bericht. Mehrere Mitarbeiter hätten über die Verbindung zur Hamas Bescheid gewusst, ohne ihre Auftraggeber darüber zu informieren. Doch auch die BBC habe ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt.

Versagen soll verhindert werden

BBC-Generaldirektor Tim Davie kündigte Konsequenzen an. Man werde sofortige Schritte ergreifen, damit sich so etwas nicht wiederhole, sagte er. «Nichts ist wichtiger als Vertrauen und Transparenz in unserem Journalismus. Wir begrüssen die Massnahmen, die die Geschäftsführung ergreift, um ein solches Versagen in Zukunft zu verhindern», hiess es in einer Mitteilung des BBC-Vorstands.

Die Dokumentation war bereits im Februar aus der Mediathek entfernt worden, nachdem sich die BBC entschuldigt und «ernste Mängel» eingeräumt hatte.

Ministerin fordert Erklärung

Die für Medien zuständige Ministerin Lisa Nandy hatte sich über den Vorfall empört gezeigt und eine Erklärung gefordert, warum niemand deswegen entlassen wurde.

Die BBC muss sich oft von verschiedener Seite gegen Anschuldigen wehren, parteiisch zu sein. Im Hinblick auf den Gazakrieg machte jedoch kürzlich auch die Übertragung des Glastonbury-Festivals Schlagzeilen. Die BBC wurde heftig kritisiert, weil sie ihre Live-Übertragung nicht abbrach, als ein Künstler «Death to the IDF» ("Tod den israelischen Streitkräften") skandierte.