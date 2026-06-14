Darum gehts
- Israel greift am Sonntag Ziele der Hisbollah in Beirut an
- Drei Hisbollah-Drohnen explodierten zuvor auf israelischem Gebiet
- IDF meldet präzise Angriffe auf Hisbollah-Infrastruktur in Dahiyeh
Die israelische Luftwaffe hat am Sonntagmittag Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Das bestätigten der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu (76) und sein Verteidigungsminister Israel Katz (70).
«Die israelischen Streitkräfte haben soeben als Reaktion auf den Beschuss israelischen Territoriums durch die Hisbollah Ziele der Hisbollah im Beiruter Stadtteil Dahiyeh angegriffen», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung. Am Sonntagmorgen waren drei Hisbollah-Drohnen auf israelischem Gebiet explodiert.
Israel werde es nicht dulden, dass sein Territorium beschossen wird, betonten Netanyahu und Katz. Die israelischen Streitkräfte (IDF) gaben in einer eigenen Erklärung bekannt, dass sie «präzise» Angriffe auf die Infrastruktur der Hisbollah im Süden Beiruts durchgeführt hätten. Die israelische Luftwaffe vermeldete auf der Plattform X, sie habe das Hauptquartier der Terrororganisation angegriffen. Nach Angaben der libanesischen National News Agency (NNA) wurde bei den Angriffen eine Person getötet und vier weitere verletzt.