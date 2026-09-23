Sicherheitslandung in Düsseldorf: Wegen Rauch in der Kabine kehrte eine Eurowings-Maschine am Dienstag zurück an den Ausgangsflughafen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eurowings-Flug nach Brindisi kehrte am Dienstag wegen Rauch nach Düsseldorf zurück

144 Passagiere evakuiert, zwei vorsorglich ins Spital gebracht

Rund 70 Einsatzkräfte im Einsatz, Ursache wird untersucht

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schreckmoment für 144 Fluggäste: Kurz nach dem Start in Düsseldorf musste eine Eurowings-Maschine umkehren. Der Flieger war am Dienstag um 16.53 Uhr nach Brindisi in Italien abgehoben.

Nach der Sicherheitslandung blockierte der Flieger die Südbahn, wie der Sender WDR berichtet. Der Flugbetrieb lief über die Nordbahn weiter.

Alle Passagiere konnten das Flugzeug über eine mobile Treppe verlassen. Laut der Agentur DPA waren rund 70 Feuerwehrleute und Sanitäter vor Ort. Rettungskräfte brachten zwei Fluggäste vorsorglich ins Spital.

Die Ursache für die leichte Rauchentwicklung ist unklar und wird untersucht. Laut Eurowings war die Sicherheit der Passagiere zu keinem Zeitpunkt gefährdet.