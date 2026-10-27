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Nach vereiteltem Anschlag
Zwei Männer wegen Straftaten gegen die nationale Sicherheit angeklagt

In Grossbritannien ist ein 24-Jähriger wegen mutmasslicher Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes angeklagt worden. Der Fall steht im Zusammenhang mit einem versuchten Bombenanschlag auf RAF Fairford.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Ende September kam es zu einem Anschlagsversuch auf die Militärbasis Fairford.
Foto: IMAGO/News Licensing
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Janine EnderliRedaktorin News

Ein 24-jähriger Mann ist in Grossbritannien wegen mutmasslicher Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes angeklagt worden. Er soll im Zusammenhang mit dem versuchten Bombenanschlag auf den US-genutzten Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford stehen.

Ein weiterer 24-Jähriger muss sich wegen des Betretens eines Sperrgebiets verantworten. Ein dritter Verdächtiger wurde ohne Anklage freigelassen.

Am 27. September waren drei verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Stützpunkts in der Grafschaft Gloucestershire entdeckt worden. Daraufhin wurde ein grösserer Polizeieinsatz ausgelöst.

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