In Grossbritannien ist ein 24-Jähriger wegen mutmasslicher Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes angeklagt worden. Der Fall steht im Zusammenhang mit einem versuchten Bombenanschlag auf RAF Fairford.

Zwei Männer wegen Straftaten gegen die nationale Sicherheit angeklagt

Zwei Männer wegen Straftaten gegen die nationale Sicherheit angeklagt

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 24-jähriger Mann ist in Grossbritannien wegen mutmasslicher Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes angeklagt worden. Er soll im Zusammenhang mit dem versuchten Bombenanschlag auf den US-genutzten Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford stehen.

Ein weiterer 24-Jähriger muss sich wegen des Betretens eines Sperrgebiets verantworten. Ein dritter Verdächtiger wurde ohne Anklage freigelassen.

Am 27. September waren drei verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Stützpunkts in der Grafschaft Gloucestershire entdeckt worden. Daraufhin wurde ein grösserer Polizeieinsatz ausgelöst.