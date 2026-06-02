Eine Schweizerin verschwand kurz nach ihrer Ankunft in Pakistan. Sie soll entführt worden sein. Die Polizei konnte die Frau nur wenige Stunden später ausfindig machen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizerin nach Flug in Lahore verschwunden, Polizei ermittelt und befreit sie

Frau möglicherweise Opfer betrügerischer Reiseveranstalter, zwei Festnahmen

Polizei klärt Vorfall, erste Ermittlungen in wenigen Stunden abgeschlossen

Gemäss Angaben der pakistanischen Polizei reiste eine Schweizer Staatbürgerin mit einem Flug aus den USA nach Lahore, der Hauptstadt der Provinz Punjab. Dann verschwand sie. Bereits kurz nach ihrem Verschwinden machte sich ihr nepalesischer Ehemann Sorgen und ging zur Polizei. Nach seiner Anzeige leitete die Polizei die Ermittlungen ein und nahm ein Entführungsverfahren auf, wie «The News» schreibt.

Innert wenigen Stunden konnte die Frau in einem Hotel ausfindig gemacht werden und die Polizei befreite sie. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Frau betrügerischen Reiseveranstaltern zum Opfer gefallen sein könnte. Zwei beteiligte mutmassliche Entführer konnten festgenommen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen ausgeweitet, um alle Fakten und Umstände des Vorfalls zu klären.