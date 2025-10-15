US-Präsident Donald Trump und der Direktor der Bundespolizei, Kash Patel, geben heute Abend eine Pressekonferenz im Weissen Haus. Worüber sie sprechen werden, ist noch unklar.

1/2 US-Präsident Donald Trump und FBI-Direktor Kash Patel treten heute gemeinsam vor die Medien. Foto: AFP

Darum gehts Trump und FBI-Chef Patel halten eine gemeinsame Pressekonferenz im Weissen Haus ab

Das Thema ist unklar, möglicherweise geht es um die nationale Sicherheit oder Terrorismus

Patel steht wegen Äusserungen zur Verhaftung des Kirk-Mörders in der Kritik

Janine Enderli Redaktorin News

vor 35 Minuten vor 35 Minuten Bald startet die Pressekonferenz Laut einem Vertreter des Weissen Hauses werden Trump und Patel über die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung der Kriminalität in Städten wie Memphis (Tennessee), Chicago und Washington D.C. diskutieren. Die Massnahmen auf Bundesebene zur Strafverfolgung werden gegebenenfalls erweitert. Das berichtet «The Hill». Was das genau heisst, werden wir sicher bald erfahren. 19:53 Uhr 19:53 Uhr Auftritt wird mit Spannung erwartet Um 21 Uhr treten Trump und Patel vor die Presse. Noch ist unklar, worum es bei dem gemeinsamen Auftritt geht. US-Medien spekulieren jedoch bereits jetzt, was das Hauptthema sein könnte. Neben Trumps Kampf gegen die Kriminalität und die damit verbundene Entsendung der Nationalgarde könnten die beiden auch über Prioritäten des FBI während des Shutdowns in den USA sprechen. Um 21 Uhr werden wir es herausfinden. Blick tickert die Pressekonferenz live. Foto: KEYSTONE/EPA CNP POOL Ende des Livetickers

Bei Donald Trump (79) weiss man nie, worum es bei offiziellen Ankündigungen genau geht. Klar ist: Am Mittwochabend steht ein wichtiger Termin an. Das Weisse Haus hat für 21 Uhr eine Pressekonferenz des US-Präsidenten und des FBI-Direktors Kash Patel (45) einberufen. Gemeinsam werden sie im Oval Office vor die Medien treten.

Worüber sie sprechen werden: unklar. Normalerweise treten der US-Präsident und der FBI-Chef nur gemeinsam auf, wenn es um Themen nationaler Sicherheit, Terrorismus oder besonders medienwirksame Strafsachen geht.

Kritik an Ausführungen zu Kirk-Killer

Patel hat derzeit in seiner Behörde mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Auch innerhalb des FBI waren beispielsweise nicht alle mit seinen Ausführungen zur Festnahme Tyler Robinsons (22) einverstanden, der mutmasslich den rechten Aktivisten Charlie Kirk (†31) erschossen hatte.

Einige Mitarbeitende der Bundespolizei sagten dem TV-Sender CNN, sie fänden es ärgerlich, dass Patel sich persönlich für die erfolgreichsten Teile der Ermittlungen verantwortlich fühlte.

Blick hält dich zum Thema der Pressekonferenz auf dem Laufenden und berichtet an dieser Stelle live, sobald es so weit ist.