Schock in einer kanadischen Stadt: In einem Supermarkt wurde die Leiche einer jungen Frau in einem gigantischen Ofen entdeckt. Die Hintergründe sind unklar.

Auf einen Blick Kanadische Polizei untersucht Tod einer 19-Jährigen in Walmart-Backofen

Die 19-Jährige war Angestellte und wurde in einem begehbaren Ofen gefunden

Walmart-Filiale geschlossen, genaue Todesumstände noch unklar

Die kanadische Polizei untersucht den Tod einer jungen Frau (†19), die in einem begehbaren Backofen in einer Walmart-Filiale in Halifax gefunden wurde. Die Behörden erhielten am Samstagabend gegen 21.30 Uhr einen Anruf und eilten zu der Filiale.

Vor Ort entdeckten die Beamten dann in der Backabteilung des Supermarktes die Leiche der 19-Jährigen. Es handelt sich dabei um eine Angestellte des Ladens. Bei dem Gerät soll es sich um einen grossen Backofen handeln, in dem eine Person Platz findet.

Beratung für Kollegen eingerichtet

Wie Quellen gegenüber dem kanadischen TV-Sender CBC News berichten, soll der Ofen nicht verriegelbar gewesen sein. Ob und wie der Ofen trotzdem zur Todesfalle werden konnte, wird nun ermittelt.

Die Walmart-Filiale ist seit dem furchtbaren Fund geschlossen. Ein Sprecher der Supermarkt-Kette erklärte, dass unklar sei, wie lange der Laden nicht öffnen kann. Die Behörden würden ermitteln und man arbeite eng mit der Polizei zusammen, um die Tragödie aufzuklären. Ausserdem sei eine Beratung für Kollegen der toten Frau eingerichtet worden.

«Wir möchten wissen, was mit dieser jungen Frau passiert ist»

Vor dem Laden wurden zum Gedenken an den Tod der jungen Frau Blumen und kleine Notizen niedergelegt. Laut CBS News stammt die 19-Jährige aus Indien. Vor zwei oder drei Jahren sei sie mit ihrer Mutter nach Kanada gekommen. Sie wollten ein neues Leben anfangen. Die lokale Sikh-Gemeinde steht unter Schock. In Kanada lebt die weltweit grösste Sikh-Gemeinschaft ausserhalb des nordindischen Bundesstaats Punjab.

«Wir möchten wissen, was mit dieser jungen Frau passiert ist», sagt Balbir Singh von der Sikh-Gemeinschaft zu CBS News. Er stehe in Kontakt mit der Mutter der Toten. Familienmitglieder aus Indien sind bereits auf dem Weg, um ihr in der schweren Zeit zur Seite zu stehen.