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Putins Rede nach den Wahlen im Parlament
«Der Zusammenhalt der Gesellschaft garantiert den Erfolg»

Nach den Wahlen des russischen Parlaments gab Putin eine Rede.
Publiziert: 06:32 Uhr
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Aktualisiert: 06:35 Uhr
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