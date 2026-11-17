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Ausland
Putin kommt in China an
Bei Ankunft in China
Pompons-Empfang für Präsident Putin
Wladimir Putin besucht China. Bei seiner Ankunft wird er von einer ganzen Truppe Frauen begrüsst, die aufgeregt ihre Pompons schütteln.
Publiziert: vor 26 Minuten
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