Darum gehts
- Wladimir Putin bestätigt Verhandlungen mit US-Vertretern in Russland nächste Woche
- Putin will Kontrolle über gesamten Donbass vor Waffenstillstand
- Trumps 28-Punkte-Papier könnte Grundlage für späteren Friedensvertrag sein
Kremlchef Wladimir Putin (73) hat Pläne für Verhandlungen mit US-Vertretern kommende Woche in Russland bestätigt. Die Delegation werde in der ersten Hälfte der kommenden Woche erwartet.
Das sagte Putin in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zum Abschluss seines Besuchs dort. Auf russischer Seite würden Vertreter des Aussenministeriums und der Präsidialverwaltung an den Verhandlungen teilnehmen.
Putin will Kontrolle über den Donbass
Namentlich nannte Putin seine Berater Wladimir Medinski (55) und Juri Uschakow (78). Es gehe um einen sehr grossen Komplex an Fragen, der behandelt werden müsse. Jede Frage habe eine Schlüsselbedeutung, betonte er. Die USA hätten die russische Position berücksichtigt, aber man müsse sich zusammensetzen und die konkreten Fragen besprechen.
Er sei jederzeit bereit, Gespräche mit den USA aufzunehmen, betonte Russlands Präsident. Nach Kremlangaben wird der Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff (68), kommende Woche in Moskau erwartet.
Putin will über europäische Sicherheit sprechen
Putin hatte sich selbst mehrfach mit Witkoff getroffen. Er bekräftigte zudem seine Bereitschaft zu Gesprächen über Trumps 28-Punkte-Papier für eine Beendigung des Krieges. Dies könne eine Grundlage für einen späteren Friedensvertrag sein, sagte er. Putin machte erneut deutlich, dass er vor einem Waffenstillstand die Kontrolle über den gesamten Donbass haben wolle.
Trump hatte in den vergangenen Wochen den Druck auf Russland und die Ukraine erhöht. Am Dienstag hatte er erklärt, es seien «enorme Fortschritte» bei seinem Friedensvorschlag erzielt worden, dessen ursprünglicher Entwurf den Unmut von Ukrainern und Europäern hervorgerufen hatte. Putin erklärte nun, er sei auch bereit, über Europas Sicherheitsbedenken zu sprechen.