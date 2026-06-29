Ein mutmasslicher Doppelmörder wurde nach einer Grossfahndung in Bremen gefasst. Brandon C. war im April nach nur einem Tag aus der Psychiatrie entlassen worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei verhaftet mutmasslichen Doppelmörder Brandon C. (22) in Bremen

Tat hinterlässt zweijähriges Kind als Vollwaise nach Mord an Eltern

C. war polizeibekannt, Psychiatrie entliess ihn nach nur einem Tag

Gabriel Knupfer Redaktor News

In Deutschland endete am Sonntagabend eine fieberhafte Grossfahndung: Ein Sonderkommando der Polizei Bremen verhaftete den mutmasslichen Doppelmörder Brandon C.* (22) in einem Maisfeld, wie der Sender RTL berichtet.

Beim Zugriff wurde C. lebensgefährlich verletzt. Polizisten schafften es, den Mann wiederzubeleben. Er liegt nun in einem Spital und wird streng bewacht.

C. steht in dringendem Verdacht, in Bremen das Ehepaar T.* ermordet zu haben. Der schockierende Vorfall: Am Freitag brach ein 40-jähriger Mann mitten auf einer Strasse blutüberströmt zusammen und starb. Im Keller eines Mehrfamilienhauses fand die Polizei später die Ehefrau – ebenfalls tot. Besonders tragisch: Das Kleinkind (2) des Paares verlor durch die Tat beide Eltern.

Der Verdacht fiel schnell auf Nachbar C. Der Verdächtige war polizeibekannt. Im April wurde er festgenommen, nachdem der mit einem Luftgewehr um sich schoss. Damals biss er einen Polizisten in den Hals und wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

Diese entliess ihn aber bereits nach einem Tag. Nun stellt sich die Frage, warum die Verantwortlichen die Gefährlichkeit von C. offenbar derart falsch einschätzen.

* Namen bekannt