Am Berliner Flughafen verprügelte ein betrunkener Passagier brutal einen Mitarbeiter. Und zwar so schwer, dass das Opfer ohnmächtig wurde. Im Spital folgte eine Notoperation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Flughafen BER wurde ein Mitarbeiter Anfang September brutal verprügelt

Der Angreifer schlug fast drei Minuten auf sein Opfer ein, Passagiere überwältigten ihn

Opfer auf Intensivstation, Ärzte kämpften um sein Augenlicht

Janine Enderli Redaktorin News

Er schlägt einfach immer weiter auf den Mann ein. Sein Opfer: ein Mitarbeiter des Flughafens Berlin. Der Angreifer: ein alkoholisierter Mann. «Bild» liegt ein Video einer Überwachungskamera vor, auf dem die Tat zu sehen ist.

Der Angriff spielte sich Anfang September ab. Als dem Betrunkenen der Einstieg ins Flugzeug in die estnische Hauptstadt Tallinn verweigert wurde, rastete er komplett aus. Ein Komplize stand daneben. Fast drei Minuten schlug der Angreifer auf den Angestellten ein. Dieser kam nach der Tat umgehend ins Spital.

Wie die Zeitung schreibt, mussten die Ärzte gar um sein Augenlicht kämpfen. Offenbar befindet sich der Mann noch immer auf der Intensivstation.

Passagiere überwältigten Angreifer

Der Täter haute mit Fäusten und Füssen wiederholt gegen den Kopf des Mannes. Er liess nicht von ihm ab. Der Mitarbeiter versuchte sich zu wehren. Ohne Erfolg. Er wurde mehrmals ohnmächtig. Schliesslich konnte der Täter von anderen Passagieren überwältigt werden.

«Der Mitarbeiter musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Spital gebracht werden. Wir sind sehr betroffen und wünschen ihm beste Genesung. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können wir nichts über den Gesundheitszustand sagen», sagte eine Flughafensprecherin zu «Bild». Laut «Bild» soll es sich bei dem Angreifer und seinem Komplizen um zwei Esten handeln.