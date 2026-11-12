Programme wie Teams, Outlook, Word oder Excel funktionieren aktuell nur eingeschränkt oder gar nicht. Microsoft 365 Office kämpft mit breit gefächerten Störungen.

Darum gehts Störungen bei Microsoft

Auch Microsoft Teams und Microsoft Outlook von den Störungen betroffen

Unternehmen sucht nach Ursache

Angela Rosser Journalistin News

Wer am Donnerstagabend noch ein E-Mail verschicken will oder ein paar Daten ins Excel eingeben, dürfte wohl zu einem unfreiwilligen Feierabend gezwungen werden. Das Mutterschiff dieser Programme, auch bekannt als Microsoft Office 365, kämpft aktuell mit Störungen.

Auf X schreibt das Unternehmen, dass man daran arbeite, die Auswirkungen abzumildern. Es bestätigt auch, dass die Dienste von Microsoft Office 365 in allen Regionen beeinträchtigt sein können. Man untersuche aktuell Berichte über Probleme mit dem Zugriff auf Outlook-Exchange-Postfächer aber auch das Meeting-Tool Teams ist betroffen.

Für weitere Informationen verweist das Unternehmen auf das Admin-Center auf seiner Website.

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