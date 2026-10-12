Powerbank-Brand zwingt Airbus zur Notlandung

Auf einem IndiGo-Flug von Delhi nach Chennai ist in der Kabine Feuer ausgebrochen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits im September bei KLM.

Darum gehts Auf IndiGo-Flug Delhi-Chennai füllte Rauch die Kabine

Airbus muss in Hyderabad notlanden

Ähnlicher Vorfall bei KLM im September

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein Feuer in der Kabine ist für viele Passagiere ein Horrorszenario. Doch genau dies passierte am Sonntag auf einem Flug der indischen Airline IndiGo, wie die Zeitung «Bild» berichtet. Auf dem Weg von Delhi nach Chennai füllte sich der Passagierbereich des Airbus A321 plötzlich mit Rauch.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Panik im Flugzeug ausbricht. Der Besatzung gelang es erst nach einiger Zeit, den Ursprung des Rauches zu finden und das Feuer zu löschen.

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Lithium-Batterie-Brände gelten als besonders gefährlich, weil nach dem Löschen ein erneutes Aufflammen vorkommen kann. Die Piloten entschieden sich deshalb für eine Notlandung in Hyderabad. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits im September auf dem KLM-Flug von Amsterdam nach Curaçao. Eine Powerbank fing Feuer und die Maschine musste umkehren. Damals wurde eine Person leicht verletzt.