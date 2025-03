In Mannheim läuft ein Polizeieinsatz in der Innenstadt. Ein SUV soll in eine Gruppe Menschen gefahren sein. Ersten Berichten zufolge gibt es Tote und Verletzte.

Auto rast in Mannheim in Menschenmenge

Auto rast in Mannheim in Menschenmenge

1/11 Bilder zeigen Polizisten im Einsatz. Foto: Screenshot/X

Auf einen Blick Polizei rät, Mannheimer Innenstadt wegen Einsatz zu meiden

Ein schwarzer SUV soll in Menschenmenge gefahren sein

Mindestens eine Person wurde getötet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

vor 19 Minuten Auto rast durch Mannheimer Innenstadt: Was wir wissen Bei einem Vorfall in der Innenstadt der süddeutschen Stadt Mannheim ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere Menschen sind verletzt worden. Einem Polizeisprecher zufolge war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Der Vorfall ereignete sich gemäss der Polizei am zentralen Paradeplatz in der Innenstadt von Mannheim. Das Innenministerium des Bundeslandes Baden-Württemberg warnte die Bevölkerung über die Warnapp Katwarn vor einer «lebensbedrohlichen Lage». Die Mannheimer Innenstadt solle «grossräumig» umfahren werden. Während «Bild» von 25 Verletzten, 15 davon schwer, schreibt, hat die Polizei noch keine Angaben zur Schwere der Verletzungen gemacht. Das Blatt schrieb von zwei Menschen, die ums Leben gekommen sein sollen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Hier raste das Auto durch die Innenstadt. Ende des Livetickers

In Mannheim hat die Polizei die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, wegen eines grossen Polizeieinsatzes die Innenstadt zu meiden. Diese solle «grossräumig» umfahren werden, schrieben die Beamten am Montag im Onlinedienst X. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine näheren Angaben zum Hintergrund des Einsatzes in der baden-württembergischen Stadt machen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laut Augenzeugen fuhr ein Auto in eine Menschenmenge vor dem Galeria Kaufhof, wie «Bild» berichtet. Das Blatt schreibt von zwei Toten und 25 Verletzten, 15 davon schwer. Die Polizei bestätigte in einer Pressemitteilung zunächst einen Toten und mehrere Verletzte.

Ein Bild zeigte einen beschädigten, dunkelblauen Ford am Tatort. Der Fahrer wurde festgenommen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stadtbahnbetrieb eingestellt

Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens aber Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Innenministerium des Bundeslandes Baden-Württemberg warnte die Bevölkerung über die Warnapp Katwarn vor einer «lebensbedrohlichen Lage». Über der Mannheimer Innenstadt kreiste ein Helikopter. Der Stadtbahnbetrieb zwischen Mannheim und Ludwigshafen wurde eingestellt, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilte.

Mehrere Vorfälle in den letzten Wochen

Auf dem Gelände rund um den Paradeplatz befindet sich seit Donnerstag bis voraussichtlich Dienstag der Fasnachtsmarkt. Mannheim ist mit rund 320'000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt Baden-Württembergs.

«Es ist schrecklich hier, keiner weiss, was passiert ist, man sieht nur Verletzte und den Toten, und man weiss nicht, was man machen soll», zitiert der «Mannheimer Morgen» einen Augenzeugen. Die Intensivstation des Mannheimer Uniklinikums hat einem Bericht von «Rheinpfalz» zufolge den Katastrophenalarm ausgerufen. Ein Reporter der Zeitung berichtete von Hunderten Polizisten, die im Einsatz waren.

In den vergangenen Wochen hat es in Deutschland mehrere Vorfälle gegeben, bei denen Autos in Menschenmengen gerast waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein Arzt mit saudi-arabischer Staatsbürgerschaft in den dortigen Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Afghane mit einem Mini Cooper in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Eine junge Frau und ein Kind starben.