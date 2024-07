In Mannheim musste die Polizei Eltern befreien, die von ihrem vierjährigen Sohn eingesperrt wurden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen im Stadtteil Neckarstadt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizisten mussten aus kuriosen Gründen zu der Familie ausrücken.

Polizisten haben in Mannheim von ihrem kleinen Sohn (4) eingesperrte Eltern befreien müssen. Das Kleinkind habe seine Mutter und seinen Vater am Sonntagmorgen in einem Zimmer eingeschlossen, teilte die Polizei in der baden-württembergischen Stadt mit. In Ermangelung eines anderen Auswegs kontaktierten sie schliesslich den Notruf.

Nachdem der elterliche Hilferuf gegen 05.45 Uhr bei der Polizei eingegangen war, machten sich Einsatzkräfte auf den Weg zum Ort des Geschehens im Stadtteil Neckarstadt. Die Eingeschlossenen warfen den Beamten aus dem Zimmerfenster einen Hausschlüssel zu, sodass sich diese sich Zutritt zur Familienwohnung verschaffen und die missliche Situation auflösen konnten. Alle Beteiligten kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon.

Hin und wieder kommt es vor, dass Kleinkinder ihre Eltern ein- oder aussperren. Zu einem ähnlichen Fall kam es 2021 in Winterthur ZH. Ein Kleinkind sperrte sowohl seinen Vater als auch seine Mutter in zwei verschiedene Zimmer ein. Als sich die Türen nicht mehr öffneten, befreite sich der Vater in einer spektakulären Aktion selbst. Kurzerhand sprang er vom Balkon und bittet seinen Nachbarn um Hilfe. Danach alarmierten Passanten die Polizei, weil sie davon ausgingen, es würde ein Einbruch stattfinden.