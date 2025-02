Am Donnerstagvormittag ist ein Auto in der deutschen Grossstadt München in eine Menschengruppe gefahren. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte. Blick informiert über die aktuellen Entwicklungen im Ticker.

Auto fährt in München in Menschengruppe – mehrere Verletzte

1/4 Bei der Kundgebung der Gewerkschaft Verdi am Donnerstagvormittag ist ein Mann mit einem Mini in eine Menschengruppe gefahren. Foto: X @SDemmelhuber

Polizei bestätigt Vorfall gegenüber «Bild»

Marian Nadler Redaktor News

vor 7 Minuten vor 7 Minuten Offenbar ein Kind unter den Verletzten Wie die BR-Journalistin Sandra Demmelhuber, die vor Ort ist, auf X schreibt, ist unter den Verletzten laut einem Augenzeugen auch ein Kind. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 11 Minuten vor 11 Minuten Augenzeuge: Polizei schoss auf Autofenster «Ich bin in dem Demonstrationszug mitgegangen», schilderte ein weiterer Augenzeuge dem Bayerischen Rundfunk (BR). Als das Auto in die Menschenmenge fuhr, sei er hingelaufen und «habe gesehen, dass ein Mann unter dem Auto gelegen ist. Dann habe ich versucht, die Tür aufzumachen, die war aber abgesperrt.» Anschliessend sei die Polizei gekommen und habe auf das Autofenster geschossen, woraufhin der Augenzeuge sich zurückzog und sich um die Verletzten kümmerte. vor 13 Minuten vor 13 Minuten «Bild»: 15 Verletzte laut Behörden «Bild» berichtet unter Berufung auf Behördenkreise von 15 Verletzten. Die Polizei München hat bislang nur mehrere Verletzte bestätigt. «Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. vor 15 Minuten vor 15 Minuten Polizei führt Autofahrer ab Ein junger Mann sei von der Polizei abgeführt worden, wie die BR-Journalistin Sandra Demmelhuber auf X schreibt. «Menschen sitzen weinend und zitternd am Boden», so Demmelhuber weiter. «Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus», verkündete die Polizei um kurz nach 11 Uhr auf X. Gemäss Augenzeugen soll die Polizei einen Mann angeschossen haben. Ob es sich dabei um den Fahrer des Autos handelte, ist unklar. vor 17 Minuten vor 17 Minuten Auto fährt in Menschenmenge Am Donnerstagvormittag ist ein Auto in der Münchner Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend. Die Polizei bestätigte, dass es mehrere Verletzte gibt. Der Mini Cooper soll laut Augenzeugen gezielt in die Gruppe gefahren sein. Es handelt sich um Teilnehmer eines Streiks der Gewerkschaft Verdi. Die genauen Umstände sind aktuell noch unklar. Polizei und Krankenwagen sind vor Ort. Ende des Livetickers

In der deutschen Grossstadt München ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren, wie die Polizei auf der Plattform X schreibt. Mehrere Personen wurden bei dem Vorfall, der sich gegen 10.30 Uhr ereignete, verletzt. «Bild» schreibt von 15 Verletzten.

Der Mini Cooper fuhr in der Dachauerstrasse Ecke Seidlstrasse – in der Nähe des Hauptbahnhofs – in den Demozug einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi. Ein junger Mann sei von der Polizei abgeführt worden, wie die BR-Journalistin Sandra Demmelhuber auf X schreibt. «Menschen sitzen weinend und zitternd am Boden», so Demmelhuber weiter. «Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus», verkündete die Polizei um kurz nach 11 Uhr auf X.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber BR24, dass das Auto vorsätzlich in die Menschenmenge gefahren sein soll. Andere Augenzeugen erklärten, ein Mann sei angeschossen und weggetragen worden. Ob es sich dabei um den Abgeführten handelt, ist unklar.

Mini Cooper fährt in Streikende

Die Einzelheiten des Vorfalls sind noch unklar. Polizei und Krankenwagen waren vor Ort.

Am Donnerstag wird im deutschen Bundesland Bayern den ganzen Tag über im öffentlichen Dienst gestreikt. Betroffen sind unter anderem Kindertagesstätten und städtische Referate in der Landeshauptstadt.